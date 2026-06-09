Karşıyaka'da stat için onaylar çıkıyor

Karşıyaka'nın yeni stat süreci ile ilgili gereken onaylar gelmeye devam ediyor

calendar 09 Haziran 2026 13:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da stat için onaylar çıkıyor
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Mart ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla imzalanan protokol sonucu yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını alacak Karşıyaka'nın yeni stadıyla ilgili önemli bir onay daha çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusunun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tasarruf tedbirlerine takılan Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun yapımına onay verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülecek önergeyle, Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi'nde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerine yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu için yeni bir aşamaya geçilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılacak resmi protokollerin imzalanması ve stadın yapım sürecine dair işlemlerin yürütülebilmesi adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a yetki oy birliği ile verilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin stadın tasarruf tedbirlerine takılmamasına ilişkin yaptığı başvuru sonuç verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, stadın yapılmasına onay verdi. AK Partili Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Hakan Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi kapsamında yapım ihalesi için gerekli iznin belediyeye verildiğini açıkladı.

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