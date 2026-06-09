Diego Lugano: "Muslera yüzünden bana kızıyorlar"

Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Diego Lugano, Fernando Muslera'ya Galatasaray tavsiyesi vermesi nedeniyle bazı Türk arkadaşlarının kendisine hala kızdığını dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Haziran 2026 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Diego Lugano: 'Muslera yüzünden bana kızıyorlar'
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Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncularından Diego Lugano, Fernando Muslera ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. 39 yaşındaki Muslera, 2026 ile birlikte 5. kez Dünya Kupası'nda boy gösterme fırsatı yakalayacak.

Muslera'nın bu başarını değerlendiren Lugano, "Beş kez Dünya Kupası'nda oynamak herkesin başarabileceği bir şey değildir. Aslında, Fernando, tarihimizde bunu başaracak tek isimdir. Bu, onun profesyonelliğini, yeteneğini ve liderlik vasıflarını ortaya koyuyor. Onun varlığı takıma daima huzur katıyor." sözlerini sarf etti.

"MUSLERA YÜZÜNDEN KIZGINLAR"

Fernando Muslera'nın Galatasaray'a transferinde rol alan ve Muslera'ya, "Galatasaray'a git." diyen Lugano, bundan dolayı bazı Türk arkadaşlarının hala kendisine kızgın olduğunu söyledi.

Uruguaylı eski savunma oyuncusu, "Türkiye'de Fenerbahçe taraftarları bugün bile beni hala seviyor ancak Fernando'nun Galatasaray'a transfer olmasını önerdiğim için beni affetmiyorlar. Bazı Türk arkadaşlarım, Fernando'nun kazandığı şampiyonluklardan dolayı hala bana kızıyor." diye konuştu.

GALATASARAY KUPALARI

2011'den 2025'e kadar 14 yıl boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda 19 kupa kazanmıştı.



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