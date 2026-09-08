Zeynep Sönmez, çiftlerde ABD Açık'a 3. turda veda etti

Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın çift kadınlar 3. turunda elendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE New York kentinde düzenlenen turnuvaya teklerde ilk turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki 3. tur maçında ABD'li ikili Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ile karşılaştı.
Mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybeden Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, turnuvaya veda etti.
Mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybeden Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, turnuvaya veda etti.