07 Eylül
Rizespor-Alanyaspor
0-1
07 Eylül
Göztepe-Gaziantep FK
2-4
07 Eylül
İstanbulspor-Iğdır FK
1-2
07 Eylül
Esenler Erokspor-Kayserispor
0-3
07 Eylül
Manisa FK-Bursaspor
1-2
07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
1-0
07 Eylül
Getafe-Celta Vigo
1-1
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
2-3
07 Eylül
Cagliari-Lecce
1-0
07 Eylül
Udinese-Lazio
1-2
07 Eylül
Estoril-Arouca
0-0

Zeynep Sönmez, çiftlerde ABD Açık'a 3. turda veda etti

Zeynep Sönmez, Tatjana Maria ile birlikte ABD Açık çift kadınlarda Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ikilisine 2-0 yenilerek 3. turda turnuvaya veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 21:16 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 01:34
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Zeynep Sönmez, çiftlerde ABD Açık'a 3. turda veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın çift kadınlar 3. turunda elendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York kentinde düzenlenen turnuvaya teklerde ilk turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki 3. tur maçında ABD'li ikili Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ile karşılaştı.

Mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybeden Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, turnuvaya veda etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.