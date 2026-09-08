Fatih Serkan Albayrak: 'Üç puan bizi çok sevindirdi'

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, karşılaşmaya mutlak 3 puan hedefiyle çıktıklarını belirtti.





Son iki maçta alınan beraberliklerle 4 puan kaybettiklerini hatırlatan Albayrak, bu kez hedefledikleri galibiyete ulaştıklarını ifade etti.





"POZİSYON ÜSTÜNLÜĞÜ TAMAMEN BİZDEYDİ"

Bodrum FK'nin son 3 maçta gol yemediğine dikkat çeken Albayrak, rakibin oyunlarını bozmayı hedeflediğini söyledi.





Albayrak, "Bodrum FK son 3 maçta gol yememişti. Maçta bizim oyunumuzu bozmayı ve bizi durdurmayı amaçlayan bir Bodrumspor vardı. Bunu hedeflemişlerdi ve gerçekten de bunda biraz başarılı oldular çünkü oyunun ritmini tutmada biraz sıkıntı yaşadık. Topun hakimiyeti her ne kadar Bodrumspor'da olsa da pozisyon üstünlüğü tamamen bizdeydi. Yani yaklaşık 10'a yakın şutumuz var. Rakibin 2 isabetsiz şutu var." dedi.





Takım olarak iyi bir yolda olduklarını belirten Albayrak, "Önceki maçlarda puan kaybımız vardı ama iyi yoldayız. Oyuncularımız gerçekten kendilerini maça tamamen veriyor. Tam bir ekip olduk. Bu yolda ilerlemeye de devam edeceğiz. Daha da iyi olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.





Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Albayrak, "Üç puan bizi çok sevindirdi. İnşallah bundan sonraki maçları da galip gelerek tamamlarız." diye konuştu.



