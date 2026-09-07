Djiku: 'Batrakov, Galatasaray'da başarılı olur'

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov için Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şu anda Spartak Moskova'da oynayan ve geçmişte Fenerbahçe forması da giyen Alexander Djiku, Rus futbolcuyla ilgili konuştu.
Djiku, "Diğer oyuncuları değerlendirmek pek hoşuma gitmek ancak Batrakov mükemmel bir oyuncu, pek çok iyi özelliği var." dedi.
Ganalı savunma oyuncusu, "Batrakov, Türk Ligi'nde oynamayı hak ediyor ve orada başarılı olabilir." diye konuştu.
21 yaşındaki Batrakov, Galatasaray'a transferinin ardından sarı-kırmızılarda iki maçta süre buldu.
Djiku, "Diğer oyuncuları değerlendirmek pek hoşuma gitmek ancak Batrakov mükemmel bir oyuncu, pek çok iyi özelliği var." dedi.
Ganalı savunma oyuncusu, "Batrakov, Türk Ligi'nde oynamayı hak ediyor ve orada başarılı olabilir." diye konuştu.
21 yaşındaki Batrakov, Galatasaray'a transferinin ardından sarı-kırmızılarda iki maçta süre buldu.