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Djiku: "Batrakov, Galatasaray'da başarılı olur"

Spartak Moskova forması giyen Alexander Djiku, Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler
Djiku: 'Batrakov, Galatasaray'da başarılı olur'
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Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov için Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şu anda Spartak Moskova'da oynayan ve geçmişte Fenerbahçe forması da giyen Alexander Djiku, Rus futbolcuyla ilgili konuştu.

Djiku, "Diğer oyuncuları değerlendirmek pek hoşuma gitmek ancak Batrakov mükemmel bir oyuncu, pek çok iyi özelliği var." dedi.

Ganalı savunma oyuncusu, "Batrakov, Türk Ligi'nde oynamayı hak ediyor ve orada başarılı olabilir." diye konuştu.

21 yaşındaki Batrakov, Galatasaray'a transferinin ardından sarı-kırmızılarda iki maçta süre buldu.



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