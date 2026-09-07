Beşiktaş'ta Italiano farkı! Takımın çehresi değişti

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'a adeta ilaç gibi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüple 6 Haziran'da 2 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik adam çok kısa sürede Beşiktaş'a bambaşka bir kimlik kazandırdı.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş sezonu kupasız, moralsiz ve ümitsiz bitirmişti. Vincenzo Italiano sadece 3 ayda kötü gidişatı tersine çevirdi.
ÖNDER ÖZEN ÖNERİSİ
Futbol Direktörü Önder Özen'in önerisiyle Başkan Serdal Adalı tarafından göreve getirilen 48 yaşındaki Italiano kısa zamanda hem kulüple hem takımla hem de taraftarlarla güzel bir bağ kurdu. Deneyimli hocanın enerjisi, kazanma hırsı ve çalışkanlığı herkese çok olumlu yansıdı. Kartal, Vincenzo Italiano yönetiminde çok sıkı bir hazırlık süreci geçirdi.
TAKIMIN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Deneyimli hoca hem taktik hem de fiziksel çalışmalara ağırlık verirken, oyuncularından sürekli dayanıklılık ve yüksek konsantrasyon istedi. Oyuncuların bu taleplere tam karşılık vermesiyle Beşiktaş'ın tüm çehresi değişti ve bambaşka bir takım kimliği ortaya çıktı.
Siyah-beyazlı takımın yaşadığı bu büyük değişim, Fenerbahçe derbisinde net şekilde görüldü. Dev maçtan zaferle ayrılan Kartal oynadığı futbolla tam puan aldı. Dusan Vlahovic başta olmak üzere mevcut kadronun oluşturulmasında da büyük payı bulunan Vincenzo Italiano başarıdaki en önemli aktör olarak alkış topladı.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş sezonu kupasız, moralsiz ve ümitsiz bitirmişti. Vincenzo Italiano sadece 3 ayda kötü gidişatı tersine çevirdi.
ÖNDER ÖZEN ÖNERİSİ
Futbol Direktörü Önder Özen'in önerisiyle Başkan Serdal Adalı tarafından göreve getirilen 48 yaşındaki Italiano kısa zamanda hem kulüple hem takımla hem de taraftarlarla güzel bir bağ kurdu. Deneyimli hocanın enerjisi, kazanma hırsı ve çalışkanlığı herkese çok olumlu yansıdı. Kartal, Vincenzo Italiano yönetiminde çok sıkı bir hazırlık süreci geçirdi.
TAKIMIN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Deneyimli hoca hem taktik hem de fiziksel çalışmalara ağırlık verirken, oyuncularından sürekli dayanıklılık ve yüksek konsantrasyon istedi. Oyuncuların bu taleplere tam karşılık vermesiyle Beşiktaş'ın tüm çehresi değişti ve bambaşka bir takım kimliği ortaya çıktı.
Siyah-beyazlı takımın yaşadığı bu büyük değişim, Fenerbahçe derbisinde net şekilde görüldü. Dev maçtan zaferle ayrılan Kartal oynadığı futbolla tam puan aldı. Dusan Vlahovic başta olmak üzere mevcut kadronun oluşturulmasında da büyük payı bulunan Vincenzo Italiano başarıdaki en önemli aktör olarak alkış topladı.