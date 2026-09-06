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Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çiftlerde 3. tura çıktı

Zeynep Sönmez ile Tatjana Maria, ABD Açık'ta çift kadınlarda 3. tura yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 22:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta çiftlerde 3. tura çıktı
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Zeynep Sönmez ile Alman partneri Tatjana Maria, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda 3. tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla New York kentinde düzenlenen turnuvaya teklerde ilk turda veda eden Zeynep, çiftlerdeki 2. tur maçında 3 numaralı seribaşları Kazak Anna Danilina ile Sırp Aleksandra Krunic'in karşısına çıktı.

İlk seti 6-1 kaybeden Zeynep ile Maria, 2. sette 6-5 öndeyken rakiplerinden Krunic'in sakatlanması nedeniyle maçı hükmen kazandı.

Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, 3. turda ABD'den Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ikilisiyle karşılaşacak.

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