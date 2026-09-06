Rui Borges'ten Galatasaray için mesaj

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, ligde Nacional karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nacional maçının ardından sırada Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğu hatırlatılan Rui Borges, "Baskı her zaman gibi. Hedefimiz, bu turnuvada varlığımızı göstermek ve sürdürmek, Sporting ile Portekiz futbolundaki gelişmeyi hissettirmek. Geçen sezon yaptıklarımız çok iyiydi. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyor." diye konuştu.
Sporting, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.
Sporting, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.