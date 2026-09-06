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Rui Borges'ten Galatasaray için mesaj

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için sabırsızlanıyoruz." dedi. Portekiz ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 17:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rui Borges'ten Galatasaray için mesaj
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Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges, ligde Nacional karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nacional maçının ardından sırada Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğu hatırlatılan Rui Borges, "Baskı her zaman gibi. Hedefimiz, bu turnuvada varlığımızı göstermek ve sürdürmek, Sporting ile Portekiz futbolundaki gelişmeyi hissettirmek. Geçen sezon yaptıklarımız çok iyiydi. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsızlanıyor." diye konuştu.

Sporting, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.



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