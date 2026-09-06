Haber Tarihi: 06 Eylül 2026 16:44 - Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 16:44

Kasımpaşa - Amedspor maçı şifresiz izle canlı link

Kasımpaşa Amedspor maçı canlı bein sports 1 canlı yayını | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Kasımpaşa Amedspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kasımpaşa Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Amedspor maçı canlı yayın izleme detayları

Kasımpaşa - Amedspor maçı şifresiz izle canlı link
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Kasımpaşa Amedspor maçı bein Sports 1 izleme linki! Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Amed Sportif Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... KASIMPAŞA AMEDSPOR MAÇI CANLI, TIKLA


KASIMPAŞA AMEDSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Kasımpaşa ile Amed Sportif arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, KASIMPAŞA AMEDSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

KASIMPAŞA AMED SPORTİF BEIN SPORTS HABER İZLE


İLK 11'LER

Kasımpaşa: Andreas, Arous, Ilie, Winck, Ayberk, Baldursson, Kerem, Güven, Ali Yavuz, Rafferty, Benedyczak.


Amed SF: Lafont, Umut Meraş, Dellova, Bates, Cisse, Gül, Raveloson, Ballet, Saba, Krasniqi, Diagne.

KASIMPAŞA - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa, bugün (6 Eylül) sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

KASIMPAŞA AMEDSPOR HANGİ KANALDA

Kasımpaşa, Süper Lig 4. hafta maçında Amedspor'u konuk ediyor. İstanbul ekibi, ligde şimdiye kadar çıktığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Diyarbakır temsilcisi ise bu sezon ilk defa Süper Lig mücadelesi veriyor ve ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Kasımpaşa - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

KASIMPAŞA 5, AMEDSPOR 6 PUANDA

Kasımpaşa ve Amedspor, Süper Lig 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa, haftaya 5 puanla 8. sırada başladı. Diyarbakır ekibi ise ligde çıktığı ilk 3 karşılaşmada 6 puan topladı ve 5. basamakta bulunuyor. İşte Kasımpaşa - Amedspor maçı canlı yayın bilgisi...

 

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