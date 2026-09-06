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Burnley, Jamie Vardy'yi kadrosuna kattı!

Burnley, 39 yaşındaki Jamie Vardy'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Eylül 2026 17:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Burnley, Jamie Vardy'yi kadrosuna kattı!
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Burnley, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Cremonese forması giyen 39 yaşındaki deneyimli golcü Jamie Vardy'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Burnley Teknik Direktörü Nicky Hayen, transferle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Jamie'yi Burnley'ye davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onun tecrübesi ve liderliği, kadromuz açısından son derece değerli olacak. Bu sezonki mücadelemizde önemli bir etki yaratabileceğine inanıyoruz. Jamie, kendisini kanıtlamış bir kariyere sahip. Onu bordo-mavili formayla sahada görmek için sabırsızlanıyoruz."

VARDY: "SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Burnley'ye transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Jamie Vardy ise şunları söyledi:

"Artık Burnley'de olduğum için gerçekten çok mutluyum.

Bu kulüp köklü bir futbol tarihine ve kendilerini ve şehirlerini temsil eden bir takımı hak eden tutkulu taraftarlara sahip.

Bir an önce sahaya çıkmak, çalışmaya başlamak ve takımın doğru yönde ilerlemesine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."

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