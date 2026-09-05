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Arda Güler şoke etti! Real Madrid karıştı!

LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e 1-0 mağlup oldu. 64 dakika sahada kalan Arda Güler'in ilk yarının sonunda Dean Huijsen ile yaşadığı hararetli tartışma gündem yarattı.

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calendar 05 Eylül 2026 11:25 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2026 11:50
Fotoğraf: AA
Arda Güler şoke etti! Real Madrid karıştı!
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Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid, LaLiga'nın 4. haftasında deplasmanda Real Betis'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada birçok fırsattan yararlanamayan eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in takım arkadaşı Dean Huijsen ile yaşadığı tartışma dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARDA GÜLER ÇILDIRDI

İlk yarının sonunda oyuncular soyunma odasına giderken Arda Güler ile Dean Huijsen arasında hararetli bir konuşma yaşandı.

Oldukça sinirli olduğu görülen milli futbolcunun, el kol hareketleri yaparak Huijsen'e bağırdığı kameralara yansıdı.

COURTOIS ARAYA GİRDİ

Arda Güler'in öfkesinin büyüdüğünü gören kaleci Thibaut Courtois, iki futbolcunun arasına girerek yaşanan tartışmayı yatıştırmaya çalıştı.

Olayın ardından Arda Güler'in takım arkadaşına gösterdiği sert tepki futbolseverlerin dikkatini çekti.

MOURINHO'DAN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Arda Güler'in oyundan alınmasına ilişkin soruyu maç sonu yanıtlayan Jose Mourinho, milli futbolcuyu oyundan çıkarmanın zor olduğunu söyledi.

"Arda'yı oyundan çıkarmak zordu, evet. Çok zordu. Çünkü çok iyi oynuyordu. Betisli oyuncular Madridli oyunculardan daha kurnaz, Madridli oyuncular ise daha saf. Maçın ilk pozisyonunda Valverde'ye faul yapan oyuncuya net bir sarı kart çıkmalıydı. Bir dakika sonra Vinicius'a önemli bir faul yapan başka bir oyuncuya da sarı kart çıkmalıydı. Ancak Real Madridli oyuncular her zaman ayağa kalkıyor. Betis oyuncuları daha kurnaz... daha kurnazlar. Ve tabii ki, onları destekleyen, iten, baskı yapan muhteşem bir taraftar kitlesinin desteğiyle... bu tür şeyleri başarıyorlar.

Arda'nın ilk yarıyı nasıl sarı kartla bitirdiğini anlamıyorum, o kadar çok oynadı ki... küçük bir faul yaptı ve sarı kart gördü. Onu sahadan çıkarmak zorunda kaldım çünkü riskli bir durumda olduğu hissine kapıldım. Ve evet, onu değiştirmek zordu."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Milli futbolcunun Huijsen ile yaşadığı tartışma sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bazı taraftarlar, yaşanan görüntülerin ardından Real Madrid soyunma odasında sorunlar yaşandığını savundu.

Arda Güler, karşılaşmada 64 dakika sahada kaldı. Real Madrid ise mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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