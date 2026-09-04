Stuttgart, Köln karşısında rahat kazandı!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki rakibi Stuttgart, Almanya Bundesliga'nıın 2. hafta maçında Köln'ü konuk etti.



Sttugart Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.



Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Bilal El Khannous, 60. dakikada Grischa Prömel, 75. dakikada Ermedin Demirovic ve 90. dakikada Josha Vagnomann kaydetti.



Köln'ün tek golünü ise 81. dakikada Marius Bülter attı.



Bu sonucun ardından Stuttgart, puanını 3 yaptı. Köln, ise 3 puanda kaldı.



Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Stuttgart, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Köln, Werder Bremen'i ağırlayacak.

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