Galatasaray: 'Her şeye rağmen 3 puan'

Galatasaray, zorlu geçen maçta Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın bu maç sonrası sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılar, maçın ardından, "Her şeye rağmen 3 puan bizim!" paylaşımında bulundu.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Sarı-kırmızılılar, maçın ardından, "Her şeye rağmen 3 puan bizim!" paylaşımında bulundu.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.