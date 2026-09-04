04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
2-3
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
4-1
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
0-290'
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
1-082'
04 Eylül
Genoa-Como
1-4
04 Eylül
Lyon-Auxerre
3-1
04 Eylül
PSG-AS Monaco
1-285'
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
2-2
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
2-2
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-172'

Galatasaray: "Her şeye rağmen 3 puan"

Galatasaray, Başakşehir maçının ardından, "Her şeye rağmen 3 puan bizim!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 22:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray: 'Her şeye rağmen 3 puan'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (3)
Google News
Galatasaray, zorlu geçen maçta Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın bu maç sonrası sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Sarı-kırmızılılar, maçın ardından, "Her şeye rağmen 3 puan bizim!" paylaşımında bulundu.

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.