04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
2-3
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
4-1
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
0-290'
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
1-085'
04 Eylül
Genoa-Como
1-4
04 Eylül
Lyon-Auxerre
3-1
04 Eylül
PSG-AS Monaco
1-288'
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
2-2
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
2-2
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-175'

Torreira'dan Şampiyonlar Ligi mesajı: "Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz"

Lucas Torreira, Başakşehir karşısında bu sezonki ilk golünü atarak galibiyete katkı sağlarken, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun üzerine çıkmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Torreira'dan Şampiyonlar Ligi mesajı: 'Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz'
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü kaydeden Lucas Torreira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TORREIRA BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın ligdeki 4 maçında da forma giyen Torreira, 71. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol, Torreira'nın bu sezon ağlara gönderdiği ilk top oldu.

"ÇOK ÇALIŞARAK KAZANDIK"

Torreira, galibiyetin çok çalışmanın karşılığı olduğunu belirterek, "Çok çalışarak kazandığımızı söyleyebilirim. Rakibimiz 5 yıldır hep bizi zorladı. Hep istekli gelmek zorundayız deplasmana, bunun sonucunu alıyoruz. Sezonun başındayız ama her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz şimdi. İyi bir şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN"



Galatasaray


Galatasaray'ın sezona iyi başladığını vurgulayan Torreira, "Önemli olan 3 puan. Bu sezona da iyi başladık ve lider gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı var önümüzde. Önce dinleneceğiz ve sonra hazırlanacağız." dedi.

SARA'NIN GOLÜ MÜ, TORREIRA'NIN GOLÜ MÜ?

Karşılaşmada Gabriel Sara'nın attığı gol ile kendi golünün kıyaslanması üzerine Torreira, "Kimin golünün daha güzel olduğunun önemi yok, önemli olan 3 puan." şeklinde konuştu.

"GEÇEN SENENİN ÜZERİNE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri hakkında da konuşan Torreira, "Şampiyonlar Ligi'ni biliyoruz. Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte iyi bir mücadele istiyoruz. Orası farklı bir seviye, zor bir maç bizi bekliyor. Sporting Lizbon da Şampiyonlar Ligi'nde deneyimli bir takım. En iyisini yaparak kafamız dik bir şekilde geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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