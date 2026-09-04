Torreira'dan Şampiyonlar Ligi mesajı: 'Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü kaydeden Lucas Torreira, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TORREIRA BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın ligdeki 4 maçında da forma giyen Torreira, 71. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol, Torreira'nın bu sezon ağlara gönderdiği ilk top oldu.
"ÇOK ÇALIŞARAK KAZANDIK"
Torreira, galibiyetin çok çalışmanın karşılığı olduğunu belirterek, "Çok çalışarak kazandığımızı söyleyebilirim. Rakibimiz 5 yıldır hep bizi zorladı. Hep istekli gelmek zorundayız deplasmana, bunun sonucunu alıyoruz. Sezonun başındayız ama her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz şimdi. İyi bir şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN"
Galatasaray'ın sezona iyi başladığını vurgulayan Torreira, "Önemli olan 3 puan. Bu sezona da iyi başladık ve lider gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı var önümüzde. Önce dinleneceğiz ve sonra hazırlanacağız." dedi.
SARA'NIN GOLÜ MÜ, TORREIRA'NIN GOLÜ MÜ?
Karşılaşmada Gabriel Sara'nın attığı gol ile kendi golünün kıyaslanması üzerine Torreira, "Kimin golünün daha güzel olduğunun önemi yok, önemli olan 3 puan." şeklinde konuştu.
"GEÇEN SENENİN ÜZERİNE ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri hakkında da konuşan Torreira, "Şampiyonlar Ligi'ni biliyoruz. Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte iyi bir mücadele istiyoruz. Orası farklı bir seviye, zor bir maç bizi bekliyor. Sporting Lizbon da Şampiyonlar Ligi'nde deneyimli bir takım. En iyisini yaparak kafamız dik bir şekilde geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'ın ligdeki 4 maçında da forma giyen Torreira, 71. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol, Torreira'nın bu sezon ağlara gönderdiği ilk top oldu.
"ÇOK ÇALIŞARAK KAZANDIK"
Torreira, galibiyetin çok çalışmanın karşılığı olduğunu belirterek, "Çok çalışarak kazandığımızı söyleyebilirim. Rakibimiz 5 yıldır hep bizi zorladı. Hep istekli gelmek zorundayız deplasmana, bunun sonucunu alıyoruz. Sezonun başındayız ama her maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz şimdi. İyi bir şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN"
Galatasaray'ın sezona iyi başladığını vurgulayan Torreira, "Önemli olan 3 puan. Bu sezona da iyi başladık ve lider gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı var önümüzde. Önce dinleneceğiz ve sonra hazırlanacağız." dedi.
SARA'NIN GOLÜ MÜ, TORREIRA'NIN GOLÜ MÜ?
Karşılaşmada Gabriel Sara'nın attığı gol ile kendi golünün kıyaslanması üzerine Torreira, "Kimin golünün daha güzel olduğunun önemi yok, önemli olan 3 puan." şeklinde konuştu.
"GEÇEN SENENİN ÜZERİNE ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri hakkında da konuşan Torreira, "Şampiyonlar Ligi'ni biliyoruz. Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte iyi bir mücadele istiyoruz. Orası farklı bir seviye, zor bir maç bizi bekliyor. Sporting Lizbon da Şampiyonlar Ligi'nde deneyimli bir takım. En iyisini yaparak kafamız dik bir şekilde geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.