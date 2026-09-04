Galatasaray'da Singo kadroda yok!

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Dünya Kupası'ndan sakat dönen ve henüz resmi maça çıkamayan Singo'nun antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlandığını söyledi.
Tecrübeli teknik adam, kontrolleri yapılacak 25 yaşındaki savunmacının bu sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını bildirdi.
Tecrübeli teknik adam, kontrolleri yapılacak 25 yaşındaki savunmacının bu sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını bildirdi.