04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
2-3
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
1-040'
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
0-212'
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
0-011'
04 Eylül
Genoa-Como
1-125'
04 Eylül
Lyon-Auxerre
3-1
04 Eylül
PSG-AS Monaco
0-07'
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-155'
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
2-2
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
0-027'
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
22:15

Galatasaray'da Singo kadroda yok!

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 20:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Singo kadroda yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Dünya Kupası'ndan sakat dönen ve henüz resmi maça çıkamayan Singo'nun antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlandığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, kontrolleri yapılacak 25 yaşındaki savunmacının bu sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını bildirdi.



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.