03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
4-2
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
0-0
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
4-0
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
0-0
03 Eylül
Toulouse-Lille
0-1
03 Eylül
Gent-OH Leuven
1-0
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
1-0
03 Eylül
Lugano-Servette
1-0
03 Eylül
Basel-Sion
1-2
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
2-0
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
1-2
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
2-1
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
1-3
03 Eylül
Palermo-Mantova
5-2
03 Eylül
Cagliari-Verona
1-2

Berke Özer, Toulouse maçına damga vurdu!

Lille forması giyen Berke Özer, Toulouse ile deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan maça damga vurdu. Berke Özer, Toulouse maçını 9 kurtarışla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 00:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Berke Özer, Toulouse maçına damga vurdu!
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Lille forması giyen Berke Özer, takımının Toulouse deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyette kilit rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 26 yaşındaki file bekçisi, Toulouse mücadelesini 9 kurtarışla tamamladı.

FRANSA'DA MANŞET OLDU

Fransız basını, Berke Özer'in bu performansını öne çıkardı. L'Equipe'te Toulouse - Lille maçı yapılan yorumda, "Toulouse deplasmanına çıkan Lille, muhteşem bir performans sergileyen Berke Özer sayesinde 3 puanı cebine koydu. Maça sonradan giren yeni transfer Ayase Ueda, karşılaşmanın tek golünü attı." ifadeleri kullanıldı.



BERKE ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Başarılı file bekçisi, maçın ardından galibiyeti ve kendi performansını yorumladı.

Berke Özer, "Maçtan çok memnunum. 3 puan çok önemli. Zor anlarda direnmemiz gerekti ve benim de gerekli kurtarışları yapmam gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki file bekçisi, "Davide Ancelotti, galibiyet önemli olsa da performansımızdan memnun değildi. Herkes onunla aynı fikirde. Bu konuyu hafta boyunca değerlendireceğiz." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'A RAKİP OLACAK

Berke Özer, takımı Lille ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olacak.

Lille, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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