Berke Özer, Toulouse maçına damga vurdu!

Lille forması giyen Berke Özer, takımının Toulouse deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyette kilit rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 26 yaşındaki file bekçisi, Toulouse mücadelesini 9 kurtarışla tamamladı.
FRANSA'DA MANŞET OLDU
Fransız basını, Berke Özer'in bu performansını öne çıkardı. L'Equipe'te Toulouse - Lille maçı yapılan yorumda, "Toulouse deplasmanına çıkan Lille, muhteşem bir performans sergileyen Berke Özer sayesinde 3 puanı cebine koydu. Maça sonradan giren yeni transfer Ayase Ueda, karşılaşmanın tek golünü attı." ifadeleri kullanıldı.
BERKE ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Başarılı file bekçisi, maçın ardından galibiyeti ve kendi performansını yorumladı.
Berke Özer, "Maçtan çok memnunum. 3 puan çok önemli. Zor anlarda direnmemiz gerekti ve benim de gerekli kurtarışları yapmam gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki file bekçisi, "Davide Ancelotti, galibiyet önemli olsa da performansımızdan memnun değildi. Herkes onunla aynı fikirde. Bu konuyu hafta boyunca değerlendireceğiz." sözlerini sarf etti.
GALATASARAY'A RAKİP OLACAK
Berke Özer, takımı Lille ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olacak.
Lille, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
FRANSA'DA MANŞET OLDU
Fransız basını, Berke Özer'in bu performansını öne çıkardı. L'Equipe'te Toulouse - Lille maçı yapılan yorumda, "Toulouse deplasmanına çıkan Lille, muhteşem bir performans sergileyen Berke Özer sayesinde 3 puanı cebine koydu. Maça sonradan giren yeni transfer Ayase Ueda, karşılaşmanın tek golünü attı." ifadeleri kullanıldı.
BERKE ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Başarılı file bekçisi, maçın ardından galibiyeti ve kendi performansını yorumladı.
Berke Özer, "Maçtan çok memnunum. 3 puan çok önemli. Zor anlarda direnmemiz gerekti ve benim de gerekli kurtarışları yapmam gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki file bekçisi, "Davide Ancelotti, galibiyet önemli olsa da performansımızdan memnun değildi. Herkes onunla aynı fikirde. Bu konuyu hafta boyunca değerlendireceğiz." sözlerini sarf etti.
GALATASARAY'A RAKİP OLACAK
Berke Özer, takımı Lille ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip olacak.
Lille, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
❌Berke Özer pic.twitter.com/jrfPgfANcr https://t.co/D8yaVge4py
— Sporx (@sporx) September 3, 2026