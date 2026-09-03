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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. İşte sarı-kırmızılıların Devler Ligi kadrosu...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 19:40
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu!
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Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai.

Orta saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün.

Hücum: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül.

KADRODA YER ALMAYANLAR



Galatasaray


Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosunda yer almadı.










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