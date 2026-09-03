İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'IN KADROSU
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük.
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai.
Orta saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün.
Hücum: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül.
KADRODA YER ALMAYANLAR
Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosunda yer almadı.
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük.
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai.
Orta saha: Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün.
Hücum: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül.
KADRODA YER ALMAYANLAR
Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosunda yer almadı.