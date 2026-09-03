Fenerbahçe ve Galatasaray'a Talbi fırsatı!

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İki ezeli rakibin, Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen genç yıldız Chemsdine Talbi ile ilgilendiği belirtildi. TRANSFER DÖNEMİNDE SON SAATLER Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 Eylül Cuma günü sona erecek yaz transfer döneminin son saatlerine girilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray için yeni transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.
Kadroda önemli değişikliklere giden Fenerbahçe, son olarak Nice'den Oppong'u renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertlilerin hücum hattına bir takviye daha yapmak istediği aktarılmıştı.
Galatasaray ise yaz transfer döneminde Deniz Gül ve Bitshiabu transferlerini gerçekleştirirken, fırsat oluşması halinde kadrosuna yeni bir oyuncu daha katabileceği belirtilmişti.
AYNI YILDIZ İÇİN DEVREDELER
İki Süper Lig devinin transfer çalışmalarında rotasını Premier Lig'e çevirdiği ve sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.
Sky Sports'un haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi ile ilgileniyor.
SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ DE İSTİYOR
21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusunun yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın değil, Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olduğu aktarıldı.
Avrupa'da transfer döneminin daha önce sona ermesi nedeniyle Talbi'nin kariyerine Türkiye veya Suudi Arabistan'da devam etme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
TALBİ'NİN PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre 25 milyon euro piyasa değerine sahip olan Chemsdine Talbi, birden fazla bölgede görev yapabiliyor.
Faslı futbolcu, sağ kanat ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor.
Geçtiğimiz sezon Sunderland formasıyla 30 maçta 4 gol ve 2 asist üreten Talbi, bu sezon ise yalnızca bir karşılaşmada görev aldı. 21 yaşındaki oyuncu söz konusu mücadelede 31 dakika sahada kaldı.
İki ezeli rakibin, Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen genç yıldız Chemsdine Talbi ile ilgilendiği belirtildi. TRANSFER DÖNEMİNDE SON SAATLER Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4 Eylül Cuma günü sona erecek yaz transfer döneminin son saatlerine girilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray için yeni transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.
Kadroda önemli değişikliklere giden Fenerbahçe, son olarak Nice'den Oppong'u renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertlilerin hücum hattına bir takviye daha yapmak istediği aktarılmıştı.
Galatasaray ise yaz transfer döneminde Deniz Gül ve Bitshiabu transferlerini gerçekleştirirken, fırsat oluşması halinde kadrosuna yeni bir oyuncu daha katabileceği belirtilmişti.
AYNI YILDIZ İÇİN DEVREDELER
İki Süper Lig devinin transfer çalışmalarında rotasını Premier Lig'e çevirdiği ve sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.
Sky Sports'un haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi ile ilgileniyor.
SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ DE İSTİYOR
21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusunun yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın değil, Suudi Arabistan ekiplerinin de radarında olduğu aktarıldı.
Avrupa'da transfer döneminin daha önce sona ermesi nedeniyle Talbi'nin kariyerine Türkiye veya Suudi Arabistan'da devam etme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
TALBİ'NİN PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre 25 milyon euro piyasa değerine sahip olan Chemsdine Talbi, birden fazla bölgede görev yapabiliyor.
Faslı futbolcu, sağ kanat ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor.
Geçtiğimiz sezon Sunderland formasıyla 30 maçta 4 gol ve 2 asist üreten Talbi, bu sezon ise yalnızca bir karşılaşmada görev aldı. 21 yaşındaki oyuncu söz konusu mücadelede 31 dakika sahada kaldı.