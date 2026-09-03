Franculino Dju, Trabzonspor için geldi!

Trabzonspor, Danimarka ekibi Midtjylland'dan 22 yaşındaki santrfor Franculino Gludo Dju'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Bordo-mavililer, Gine-Bissaulu forvetin transferi için Midtjylland ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.





TRABZON'A GELDİ



Trabzonspor'un Danimarka ekibi Midtjylland'dan kadrosuna kattığı Franculino Dju, saat 17.00 sularında şehre geldi.



İLK AÇIKLAMALARI



Franculino Dju, havalimanında açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Trabzonspor'a geldiğim için kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum." dedi.



Franculino Dju, "Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün söylediği şeyler benim çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim." sözlerini sarf etti.



Genç oyuncu, "Ben buraya katkı vermeye geldim. Elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.









TRANSFER BEDELİ

Trabzonspor'un açıklamasına göre Midtjylland'a transfer bedeli olarak beş yıla yayılan 8 taksit halinde toplam 17 milyon euro ödenecek. Anlaşmada ayrıca şarta bağlı bonusların yanı sıra oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması halinde, belirli kesintiler sonrası kalan transfer bedelinin yüzde 15'inin Midtjylland'a ödenmesi maddesi bulunuyor.





Franculino ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncuya her sezon için 2 milyon 125 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Trabzonspor'un opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcunun 2030-31 sezonundaki garanti ücreti 2 milyon 406 bin 250 euro olacak.





Bordo-mavililer ayrıca futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,7'si oranında menajerlik hizmet bedeli ödeyecek.



Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak beş yıla yayılmış 8 (Sekiz) taksit halinde 17.000.000.-EUR ve şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir. Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.125.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2.406.250.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır."





UEFA LİSTESİNE EKLENDİ

Öte yandan A Spor'un haberine göre; Transferi resmiyete kavuşturan Trabzonspor, Franculino Dju'yu UEFA Konferans Ligi listesine de ekledi.





FRANCULİNO DJU KİMDİR?

28 Haziran 2004 doğumlu Franculino Gludo Dju, santrfor pozisyonunda görev yapıyor. Benfica altyapısından yetişen Gine-Bissaulu futbolcu, 2023 yazında Midtjylland'a transfer oldu.



Sol ayağını kullanan 1,86 metrelik Franculino; hızı, atletizmi ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Gine-Bissau Milli Takımı'nda da forma giyen genç forvet, Midtjylland'daki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.







