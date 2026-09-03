Italiano'dan derbi seferberliği! Kendini tesise kapadı

Beşiktaş camiası, Fenerbahçe maçına kilitlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Italiano da bu beklentiyi karşılamak için varını yoğunu ortaya koyuyor.
ITALIANO TESİSE KAPANDI
Tecrübeli hoca, ekibiyle birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kapandı. İtalyan çalıştırıcı, sıkı bir antrenman programı uyguluyor. Takımın eksiklerini gidermeye yoğunlaşan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe analizleri için mesai yapıyor.
FENERBAHÇE'Yİ MERCEK ALTINA ALDI
Gece geç saatlere kadar tesislerde kalan Italiano, rakibinin bu sezon oynadığı maçları tek tek mercek altına aldı ve analizleri çıkarmaya başladı.
TAKIMLA TOPLANTI YAPACAK
Yardımcılarını da mesaide tutan 48 yaşındaki hoca, çıkardıkları analizler üzerinden bugün takımla bir toplantı gerçekleştirecek.
Kadıköy'e galibiyet için gidecek siyah-beyazlılarda, İtaliano takımdan yüksek konsantrasyon istiyor.
ITALIANO TESİSE KAPANDI
Tecrübeli hoca, ekibiyle birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kapandı. İtalyan çalıştırıcı, sıkı bir antrenman programı uyguluyor. Takımın eksiklerini gidermeye yoğunlaşan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe analizleri için mesai yapıyor.
FENERBAHÇE'Yİ MERCEK ALTINA ALDI
Gece geç saatlere kadar tesislerde kalan Italiano, rakibinin bu sezon oynadığı maçları tek tek mercek altına aldı ve analizleri çıkarmaya başladı.
TAKIMLA TOPLANTI YAPACAK
Yardımcılarını da mesaide tutan 48 yaşındaki hoca, çıkardıkları analizler üzerinden bugün takımla bir toplantı gerçekleştirecek.
Kadıköy'e galibiyet için gidecek siyah-beyazlılarda, İtaliano takımdan yüksek konsantrasyon istiyor.