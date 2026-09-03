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Italiano'dan derbi seferberliği! Kendini tesise kapadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisi öncesi Ümraniye'de adeta kampa girdi. Rakibini detaylı şekilde analiz eden İtalyan çalıştırıcı, takımından yüksek konsantrasyon ve Kadıköy'de galibiyet istedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 12:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Italiano'dan derbi seferberliği! Kendini tesise kapadı
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Beşiktaş camiası, Fenerbahçe maçına kilitlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Italiano da bu beklentiyi karşılamak için varını yoğunu ortaya koyuyor.

ITALIANO TESİSE KAPANDI

Tecrübeli hoca, ekibiyle birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kapandı. İtalyan çalıştırıcı, sıkı bir antrenman programı uyguluyor. Takımın eksiklerini gidermeye yoğunlaşan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe analizleri için mesai yapıyor.

FENERBAHÇE'Yİ MERCEK ALTINA ALDI

Gece geç saatlere kadar tesislerde kalan Italiano, rakibinin bu sezon oynadığı maçları tek tek mercek altına aldı ve analizleri çıkarmaya başladı.

TAKIMLA TOPLANTI YAPACAK





Yardımcılarını da mesaide tutan 48 yaşındaki hoca, çıkardıkları analizler üzerinden bugün takımla bir toplantı gerçekleştirecek.

Kadıköy'e galibiyet için gidecek siyah-beyazlılarda, İtaliano takımdan yüksek konsantrasyon istiyor.



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