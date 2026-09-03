Galatasaray'da Rafael Leao'nun yeni planı hazır!

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao'nun sarı-kırmızılı formayla taraftarların karşısına çıkmasına kısa bir süre kaldı. Portekizli futbolcunun yarın Başakşehir ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alması ve maçın son yarım saatinde süre alması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk'un Leao'yu Sporting Lizbon ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına özel olarak hazırladığı öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 30 DAKİKA
Okan Buruk'un Başakşehir karşılaşmasında Leao'ya son yarım saatte görev vermesi bekleniyor. Portekizli yıldız böylece Fatih Terim Stadı'nda Galatasaraylı taraftarların karşısına çıkacak.
Leao'nun Başakşehir maçında göstereceği performans da merakla bekleniyor.
SPORTING LİZBON MAÇINDA 11 BEKLENTİSİ
Galatasaray'ın yeni yıldızının Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.
Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Rafael Leao için 38 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılılardan yıllık 10 milyon Euro kazanacak.
Milan'dan transfer edilen Leao, bu sezon henüz hiçbir resmi karşılaşmada forma giymedi.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 30 DAKİKA
Okan Buruk'un Başakşehir karşılaşmasında Leao'ya son yarım saatte görev vermesi bekleniyor. Portekizli yıldız böylece Fatih Terim Stadı'nda Galatasaraylı taraftarların karşısına çıkacak.
Leao'nun Başakşehir maçında göstereceği performans da merakla bekleniyor.
SPORTING LİZBON MAÇINDA 11 BEKLENTİSİ
Galatasaray'ın yeni yıldızının Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.
Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Rafael Leao için 38 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılılardan yıllık 10 milyon Euro kazanacak.
Milan'dan transfer edilen Leao, bu sezon henüz hiçbir resmi karşılaşmada forma giymedi.