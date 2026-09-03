02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
0-2
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
1-1
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
2-2
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
0-3
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
0-1
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
5-1
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
2-0
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
2-1
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
1-1
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
1-1
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
1-4

Fatih Serkan Albayrak: "1 puan bizi biraz üzüyor"

Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Sivasspor deplasmanında 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 23:16 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 02:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fatih Serkan Albayrak: '1 puan bizi biraz üzüyor'
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Mardin 1969 Spor'da teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Sivas deplasmanının zor geçeceğini bilerek hazırlandıklarını belirten Albayrak, mücadeleden 1 puanla ayrılmanın güzel olduğunu söyledi.

Albayrak, "Aslında deplasmanda 1 puan güzel ama 2-0'dan sonra beraberlikle bitmesi, 1 puan bizi biraz üzüyor. Ama oyuncularımız gerçekten çok karakterli, söylenenleri en iyi şekilde yapıyorlar." dedi.

Trendyol 1. Lig'de ilk kez mücadele ettiklerini hatırlatan Albayrak, hedeflerini de açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, "Ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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