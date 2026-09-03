Fatih Serkan Albayrak: '1 puan bizi biraz üzüyor'

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Mardin 1969 Spor'da teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sivas deplasmanının zor geçeceğini bilerek hazırlandıklarını belirten Albayrak, mücadeleden 1 puanla ayrılmanın güzel olduğunu söyledi.





Albayrak, "Aslında deplasmanda 1 puan güzel ama 2-0'dan sonra beraberlikle bitmesi, 1 puan bizi biraz üzüyor. Ama oyuncularımız gerçekten çok karakterli, söylenenleri en iyi şekilde yapıyorlar." dedi.





Trendyol 1. Lig'de ilk kez mücadele ettiklerini hatırlatan Albayrak, hedeflerini de açıkladı.





Tecrübeli teknik adam, "Ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.



