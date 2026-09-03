Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda, Amedspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, geçiş çalışmaları ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Bordo-mavililer, yarınki antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Bordo-mavililer, yarınki antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.