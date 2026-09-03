02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
0-2
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
1-1
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
2-2
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
0-3
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
0-1
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
5-1
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
2-0
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
2-1
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
1-1
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
1-1
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
1-4

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Çimşir yönetiminde başladı. Fatih Tekke'nin yerine 1 maçlığına göreve getirilen Hüseyin Çimşir, ilk kez takımın başında idmana katıldı

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 20:43 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 02:44
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda, Amedspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, geçiş çalışmaları ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, yarınki antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.

 



Trabzonspor


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.