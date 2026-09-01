Hamburg, Fabio Vieira'nın bonservisini aldı!

Hamburg, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Fabio Vieira'nın bonservisini Arsenal'den aldı. Alman ekibi, Portekizli futbolcunun kalıcı transferi için 9 milyon euro ödedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hamburg Sportif Direktörü Claus Costa, Vieira'nın transferini tamamlamak için geçtiğimiz günlerde yeniden Londra'ya giderken, görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.
"FABIO'NUN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"
Transferin ardından açıklamalarda bulunan Claus Costa, "Fabio'nun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen sezon bizim için oyunun seyrini tamamen değiştiren bir oyuncuydu ve oyunumuza özel bir boyut katan niteliklere sahip. Onun vizyonumuza, takıma ve tüm kulübe açıkça bağlılığını göstermesinden dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Vieira'nın artık Hamburg'un uzun vadeli bir parçası olduğunu belirten Costa, "Bu transferi hep birlikte tamamlayabildiğimiz ve Fabio'nun artık HSV ailesinin uzun vadeli bir üyesi olduğu için çok sevinçliyiz. Ayrıca, özellikle Andrea Berta olmak üzere Arsenal'deki meslektaşlarımıza son derece profesyonel ve yapıcı diyalogları için özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüşmelerimiz çözüm odaklıydı ve her zaman karşılıklı saygı ile karakterize edildi" dedi.
PORTO ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
30 Mayıs 2000'de Porto yakınlarındaki Santa Maria da Feira'da doğan Fabio Daniel Ferreira Vieira, futbol eğitimini 2008-2020 yılları arasında FC Porto'da aldı.
Portekizli futbolcu, 2020 yazında Porto A Takımı'nda profesyonel olarak ilk maçına çıktı. Vieira, 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci olan takımın kadrosunda yer alırken turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.
Vieira, 2022/23 sezonunda Premier Lig ekibi Arsenal'e transfer oldu. 2024/25 sezonunda eski kulübü Porto'ya kiralık olarak dönen Portekizli orta saha, bir sonraki sezonun başında ise Hamburg'a kiralandı.
31 MAÇTA 13 GOL
1.70 metre boyundaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, Hamburg formasıyla 31 resmi karşılaşmada 13 gol kaydetti.
Geçen sezon Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Vieira'nın transferi, bonservisinin alınmasıyla kalıcı hale geldi.
"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Fabio Vieira da Hamburg'a dönüşünün ardından yaptığı açıklamada, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Kulübü, taraftarları ve birçok takım arkadaşımı zaten tanıyorum. Tekrar bir parçası olmak harika bir duygu. Başından beri buraya geri dönebileceğimi biliyordum. HSV'nin beni geri getirmek için gerçekten çaba sarf ettiğini hissettim. Şimdi geri döndüm ve tekrar başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
"FABIO'NUN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"
Transferin ardından açıklamalarda bulunan Claus Costa, "Fabio'nun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen sezon bizim için oyunun seyrini tamamen değiştiren bir oyuncuydu ve oyunumuza özel bir boyut katan niteliklere sahip. Onun vizyonumuza, takıma ve tüm kulübe açıkça bağlılığını göstermesinden dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Vieira'nın artık Hamburg'un uzun vadeli bir parçası olduğunu belirten Costa, "Bu transferi hep birlikte tamamlayabildiğimiz ve Fabio'nun artık HSV ailesinin uzun vadeli bir üyesi olduğu için çok sevinçliyiz. Ayrıca, özellikle Andrea Berta olmak üzere Arsenal'deki meslektaşlarımıza son derece profesyonel ve yapıcı diyalogları için özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görüşmelerimiz çözüm odaklıydı ve her zaman karşılıklı saygı ile karakterize edildi" dedi.
PORTO ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
30 Mayıs 2000'de Porto yakınlarındaki Santa Maria da Feira'da doğan Fabio Daniel Ferreira Vieira, futbol eğitimini 2008-2020 yılları arasında FC Porto'da aldı.
Portekizli futbolcu, 2020 yazında Porto A Takımı'nda profesyonel olarak ilk maçına çıktı. Vieira, 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci olan takımın kadrosunda yer alırken turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.
Vieira, 2022/23 sezonunda Premier Lig ekibi Arsenal'e transfer oldu. 2024/25 sezonunda eski kulübü Porto'ya kiralık olarak dönen Portekizli orta saha, bir sonraki sezonun başında ise Hamburg'a kiralandı.
31 MAÇTA 13 GOL
1.70 metre boyundaki sol ayaklı orta saha oyuncusu, Hamburg formasıyla 31 resmi karşılaşmada 13 gol kaydetti.
Geçen sezon Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Vieira'nın transferi, bonservisinin alınmasıyla kalıcı hale geldi.
"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Fabio Vieira da Hamburg'a dönüşünün ardından yaptığı açıklamada, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Kulübü, taraftarları ve birçok takım arkadaşımı zaten tanıyorum. Tekrar bir parçası olmak harika bir duygu. Başından beri buraya geri dönebileceğimi biliyordum. HSV'nin beni geri getirmek için gerçekten çaba sarf ettiğini hissettim. Şimdi geri döndüm ve tekrar başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.