2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, 17-20 Eylül tarihleri arasında İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 32 ülkeden genç sporcuları bir araya getirecek organizasyon, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde, Avrupa Voleybol Konfederasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle, Foça Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.
Şampiyona öncesinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, CEV Resmi Turnuva Organizatörü Gürsel Yeşiltaş, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ile milli voleybolcular Beste Göğüş ve Melih Görkem Mangırcı katıldı.
"İZMİR'İ ANLATMAK ADINA FIRSAT"
Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan heyecan, mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.
Tugay, "Bu tür organizasyonlar şehrimizin sporcu kimliğini güçlendirirken spora olan ilgiyi de artırıyor. Dünyaya bunu gösterme fırsatı veren bir organizasyondayız. İzmir, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Foça gibi tarihi ve doğasıyla cennetten bir köşe olan ilçelerimizden birinde bu organizasyonu gerçekleştirdiğimizde hem sporcular hem yakınları hem de spor camiası buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu görecek. Bu organizasyon dört günlük bir spor etkinliği olarak görülmemeli. Aynı zamanda İzmir'in nasıl bir kent olduğunu ve nasıl bir gelecek istediğini anlatmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir" dedi.
"İZMİR'İN CENTİLMEN RUHUNU EN İYİ ŞEKİLDE YANSITACAĞIZ"
İzmir'den çok sayıda şampiyon çıkacağına inandığını belirten Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı ve madalya kazanan sporcularımızın sayısını daha da artıracağız. Spor, sanat ve kültür, siyasetin üzerindedir. Şampiyonaya gelecek sporculara ve onlara eşlik eden herkese en iyi şekilde ev sahipliği yapmak İzmir'in görevidir. 17 Eylül'de başlayıp 20 Eylül'de şampiyonun belli olmasıyla sona erecek organizasyonda, İzmir'in centilmen ruhunu en iyi şekilde yansıtacağız. Eksiksiz ve başarılı bir organizasyon için elimizden geleni yapacağız. İzmir bu şampiyonadan yüzünün akıyla çıkacak" ifadelerini kullandı.
Tugay, bundan sonra daha fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmak istediklerini belirterek, Türkiye'nin voleyboldaki başarısına da dikkat çekti.
ESKİCİ: "OLİMPİYATLARA EN ÇOK SPORCU İZMİR'DEN GİDİYOR"
Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, spor organizasyonlarının arkasında büyük bir emek bulunduğunu belirterek spor turizminin kente katkısına dikkat çekti.
İzmir'de yılda 25 bin 800 amatör müsabaka düzenlendiğini ifade eden Eskici, "İzmir'de sporu seven, destekleyen ve yön veren büyük bir kitle var. Olimpiyatlara giden sporculara baktığımızda en fazla sporcunun İzmir'den olduğunu görüyoruz. Akdeniz Oyunları'nda da İzmirli sporcular ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor" dedi.
ASLANDAŞ: "İZMİR PLAJ VOLEYBOLUNDA ÖNEMLİ MERKEZ"
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, uzun bir aranın ardından İzmir'de uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını belirtti.
Aslandaş, "Altyapı şampiyonaları giderek önem kazanıyor. Organizasyonların ülkemize kazandırılmasında belediyelerimizin organizasyon kabiliyeti büyük önem taşıyor. Foça'nın fok balıklarının yanı sıra bundan sonra plaj voleyboluyla da öne çıkmasını umuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile her zaman güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Yardımseverlik ve ilgiyle karşılanıyoruz. İzmir olduğunda hiç endişe duymuyoruz, kaygımız yok" diye konuştu.
"FOÇA OLARAK HAZIRIZ"
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da organizasyonun ilçenin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.
Fıçı, "Foça olarak hazırız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla birlikte heyecanla misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. Katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu şampiyonanın ardından Foça'nın Avrupa'nın birçok ülkesinde daha fazla tanınacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"YILDIZLARI BİRLİKTE İZLEYECEĞİZ"
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ise şampiyonanın İzmir'e kazandırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Alptekin, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın, 'Bu organizasyona talip olalım' talimatıyla başlayan süreç sonucunda şampiyonayı İzmir'e kazandırdık. Katkı sunan Başkanımız Tugay ve kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu şampiyonada nice yıldızları birlikte izleyeceğiz. 32 ülkeden sporcu ve seyircilerin Foça'da buluşacağı organizasyona tüm sporseverleri davet ediyorum" dedi.
"GENÇ SPORCULARIMIZIN BAŞARISI EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ"
CEV Resmi Turnuva Organizatörü Gürsel Yeşiltaş da organizasyon paydaşlarına teşekkür ederek, "Ülkemizi uluslararası camiada en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Motivasyonumuz; ülkemizi, şehirlerimizi, markalarımızı ve sporcularımızı uluslararası arenada daha görünür kılmak. Çocuklarımızın bu şampiyonalarda derece elde etmesi bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
MİLLİ SPORCULARDAN ŞAMPİYONA HEYECANI
Milli sporcu Beste Göğüş, şampiyona için heyecanlı ve gururlu olduklarını belirterek, "Amacımız ülkemizi ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Milli voleybolcu Melih Görkem Mangırcı da organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını ve turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından toplantıya katılan temsilciler bir voleybol topunu imzaladı. İmzalı topun turnuva boyunca sergilendikten sonra saklanacağı belirtildi.
32 TAKIM SAHADA
Foça'da gerçekleştirilecek şampiyonada merkez kort Ali İlçan Sosyal Tesisleri, müsabaka sahaları ise İtfaiye Meydanı olacak.
Türkiye, Andorra, Avusturya, Belçika, Çekya, İngiltere, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, İskoçya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve ön elemeden gelecek altı temsilci ile birlikte toplam 32 kadın ve erkek takımı organizasyonda mücadele edecek.
Şampiyona öncesinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, CEV Resmi Turnuva Organizatörü Gürsel Yeşiltaş, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ile milli voleybolcular Beste Göğüş ve Melih Görkem Mangırcı katıldı.
"İZMİR'İ ANLATMAK ADINA FIRSAT"
Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan heyecan, mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.
Tugay, "Bu tür organizasyonlar şehrimizin sporcu kimliğini güçlendirirken spora olan ilgiyi de artırıyor. Dünyaya bunu gösterme fırsatı veren bir organizasyondayız. İzmir, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Foça gibi tarihi ve doğasıyla cennetten bir köşe olan ilçelerimizden birinde bu organizasyonu gerçekleştirdiğimizde hem sporcular hem yakınları hem de spor camiası buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu görecek. Bu organizasyon dört günlük bir spor etkinliği olarak görülmemeli. Aynı zamanda İzmir'in nasıl bir kent olduğunu ve nasıl bir gelecek istediğini anlatmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir" dedi.
"İZMİR'İN CENTİLMEN RUHUNU EN İYİ ŞEKİLDE YANSITACAĞIZ"
İzmir'den çok sayıda şampiyon çıkacağına inandığını belirten Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı ve madalya kazanan sporcularımızın sayısını daha da artıracağız. Spor, sanat ve kültür, siyasetin üzerindedir. Şampiyonaya gelecek sporculara ve onlara eşlik eden herkese en iyi şekilde ev sahipliği yapmak İzmir'in görevidir. 17 Eylül'de başlayıp 20 Eylül'de şampiyonun belli olmasıyla sona erecek organizasyonda, İzmir'in centilmen ruhunu en iyi şekilde yansıtacağız. Eksiksiz ve başarılı bir organizasyon için elimizden geleni yapacağız. İzmir bu şampiyonadan yüzünün akıyla çıkacak" ifadelerini kullandı.
Tugay, bundan sonra daha fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmak istediklerini belirterek, Türkiye'nin voleyboldaki başarısına da dikkat çekti.
ESKİCİ: "OLİMPİYATLARA EN ÇOK SPORCU İZMİR'DEN GİDİYOR"
Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, spor organizasyonlarının arkasında büyük bir emek bulunduğunu belirterek spor turizminin kente katkısına dikkat çekti.
İzmir'de yılda 25 bin 800 amatör müsabaka düzenlendiğini ifade eden Eskici, "İzmir'de sporu seven, destekleyen ve yön veren büyük bir kitle var. Olimpiyatlara giden sporculara baktığımızda en fazla sporcunun İzmir'den olduğunu görüyoruz. Akdeniz Oyunları'nda da İzmirli sporcular ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor" dedi.
ASLANDAŞ: "İZMİR PLAJ VOLEYBOLUNDA ÖNEMLİ MERKEZ"
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, uzun bir aranın ardından İzmir'de uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını belirtti.
Aslandaş, "Altyapı şampiyonaları giderek önem kazanıyor. Organizasyonların ülkemize kazandırılmasında belediyelerimizin organizasyon kabiliyeti büyük önem taşıyor. Foça'nın fok balıklarının yanı sıra bundan sonra plaj voleyboluyla da öne çıkmasını umuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile her zaman güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Yardımseverlik ve ilgiyle karşılanıyoruz. İzmir olduğunda hiç endişe duymuyoruz, kaygımız yok" diye konuştu.
"FOÇA OLARAK HAZIRIZ"
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da organizasyonun ilçenin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.
Fıçı, "Foça olarak hazırız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla birlikte heyecanla misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. Katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu şampiyonanın ardından Foça'nın Avrupa'nın birçok ülkesinde daha fazla tanınacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"YILDIZLARI BİRLİKTE İZLEYECEĞİZ"
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ise şampiyonanın İzmir'e kazandırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Alptekin, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın, 'Bu organizasyona talip olalım' talimatıyla başlayan süreç sonucunda şampiyonayı İzmir'e kazandırdık. Katkı sunan Başkanımız Tugay ve kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu şampiyonada nice yıldızları birlikte izleyeceğiz. 32 ülkeden sporcu ve seyircilerin Foça'da buluşacağı organizasyona tüm sporseverleri davet ediyorum" dedi.
"GENÇ SPORCULARIMIZIN BAŞARISI EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ"
CEV Resmi Turnuva Organizatörü Gürsel Yeşiltaş da organizasyon paydaşlarına teşekkür ederek, "Ülkemizi uluslararası camiada en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Motivasyonumuz; ülkemizi, şehirlerimizi, markalarımızı ve sporcularımızı uluslararası arenada daha görünür kılmak. Çocuklarımızın bu şampiyonalarda derece elde etmesi bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
MİLLİ SPORCULARDAN ŞAMPİYONA HEYECANI
Milli sporcu Beste Göğüş, şampiyona için heyecanlı ve gururlu olduklarını belirterek, "Amacımız ülkemizi ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Milli voleybolcu Melih Görkem Mangırcı da organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını ve turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından toplantıya katılan temsilciler bir voleybol topunu imzaladı. İmzalı topun turnuva boyunca sergilendikten sonra saklanacağı belirtildi.
32 TAKIM SAHADA
Foça'da gerçekleştirilecek şampiyonada merkez kort Ali İlçan Sosyal Tesisleri, müsabaka sahaları ise İtfaiye Meydanı olacak.
Türkiye, Andorra, Avusturya, Belçika, Çekya, İngiltere, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, İskoçya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve ön elemeden gelecek altı temsilci ile birlikte toplam 32 kadın ve erkek takımı organizasyonda mücadele edecek.