Everton, Grealish'i City'den yine kiralıyor!

Everton, yıldız orta saha oyuncusu Jack Grealish'i yeniden kadrosuna katmak için Manchester City ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre; Merseyside ekibi, 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edecek.
Grealish'in salı sabahı sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
İLK TERCİHİ EVERTON OLDU
Jack Grealish için transfer döneminde birden fazla kulübün nabız yokladığı ancak İngiliz oyuncunun önceliğinin Everton olduğu belirtildi.
Sunderland'in de daha önce kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, Manchester City'nin şartlarını kabul eden kulübün Everton olduğu kaydedildi.
Everton, böylece geçtiğimiz sezon da kiralık olarak formasını giyen Grealish'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
GEÇEN SEZON 8 GOLE KATKI
Grealish, Everton'daki ilk kiralık döneminde David Moyes yönetiminde 22 karşılaşmaya çıktı.
Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik performans sergilerken, ayağında yaşadığı stres kırığı nedeniyle sezonun son bölümünde forma giyemedi.
Everton yönetimi, oyuncunun sakatlık öncesinde sergilediği performanstan memnun kalırken yeni sezonda da hücum hattının önemli parçalarından biri olmasını planlıyor.
MANCHESTER CITY'DE PLANLARIN DIŞINDA KALDI
Jack Grealish, Manchester City'nin sezonun açılış haftasında Bournemouth'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede sonradan oyuna girerek Mayıs 2025'ten bu yana ilk kez Premier League'de City forması giymişti.
Ancak 4-1 kazanılan Crystal Palace karşılaşmasının kadrosuna alınmaması, oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.
Manchester City'nin 2021 yılında Aston Villa'dan dönemin İngiliz futbolu rekoru olan 100 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Grealish, City formasıyla toplam 159 karşılaşmada 17 gol ve 23 asist üretti.
Grealish'in salı sabahı sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
İLK TERCİHİ EVERTON OLDU
Jack Grealish için transfer döneminde birden fazla kulübün nabız yokladığı ancak İngiliz oyuncunun önceliğinin Everton olduğu belirtildi.
Sunderland'in de daha önce kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, Manchester City'nin şartlarını kabul eden kulübün Everton olduğu kaydedildi.
Everton, böylece geçtiğimiz sezon da kiralık olarak formasını giyen Grealish'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
GEÇEN SEZON 8 GOLE KATKI
Grealish, Everton'daki ilk kiralık döneminde David Moyes yönetiminde 22 karşılaşmaya çıktı.
Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 6 asistlik performans sergilerken, ayağında yaşadığı stres kırığı nedeniyle sezonun son bölümünde forma giyemedi.
Everton yönetimi, oyuncunun sakatlık öncesinde sergilediği performanstan memnun kalırken yeni sezonda da hücum hattının önemli parçalarından biri olmasını planlıyor.
MANCHESTER CITY'DE PLANLARIN DIŞINDA KALDI
Jack Grealish, Manchester City'nin sezonun açılış haftasında Bournemouth'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede sonradan oyuna girerek Mayıs 2025'ten bu yana ilk kez Premier League'de City forması giymişti.
Ancak 4-1 kazanılan Crystal Palace karşılaşmasının kadrosuna alınmaması, oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.
Manchester City'nin 2021 yılında Aston Villa'dan dönemin İngiliz futbolu rekoru olan 100 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Grealish, City formasıyla toplam 159 karşılaşmada 17 gol ve 23 asist üretti.