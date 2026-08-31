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31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
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Lecce-Roma
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Atalanta-Bologna
0-080'
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Braga-V. Guimaraes
0-047'
31 Ağustos
Benfica-Estoril
1-045'

Hull City, Tim Iroegbunam için anlaştı!

Hull City, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Iroegbunam transferi için Everton ile anlaşma sağladı. Hull City, bu transfer için toplamda 27 milyon euro ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 22:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hull City, Tim Iroegbunam için anlaştı!
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapmasının ardından transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hull City, Everton'dan orta saha oyuncusu Tim Iroegbunam'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, iki kulüp, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladı. Hull City, bu transfer için 15 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro bonus ödeyecek.

Tim Iroegbunam'ın transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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