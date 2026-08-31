Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapmasının ardından transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hull City, Everton'dan orta saha oyuncusu Tim Iroegbunam'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Romano'nun haberine göre, iki kulüp, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladı. Hull City, bu transfer için 15 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro bonus ödeyecek.
Tim Iroegbunam'ın transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Romano'nun haberine göre, iki kulüp, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladı. Hull City, bu transfer için 15 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro bonus ödeyecek.
Tim Iroegbunam'ın transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.