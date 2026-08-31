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TFF Tahkim Kurulu'ndan Serdal Adalı kararı

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF Tahkim Kurulu'ndan Serdal Adalı kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamada, Adalı'ya PFDK tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetici Hakan Daltaban'ın da 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı aktarıldı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübüne verilen 3 milyon 500 bin lira para cezasının inceleme neticesinde iptal edildiği kaydedildi.





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