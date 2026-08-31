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LeBron, Lakers'ta Reaves'e ne kadar alan açacağı konusunda ikilem yaşamış

LeBron James'in, 2025-26 sezonunda Luka Doncic'in birinci seçenek olduğu Lakers hücumunda Austin Reaves'e ne ölçüde geri planda kalması gerektiği konusunda kendi içinde bir çatışma yaşadığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron, Lakers'ta Reaves'e ne kadar alan açacağı konusunda ikilem yaşamış
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LeBron James'in, Los Angeles Lakers forması giydiği son sezonda takım içindeki hücum hiyerarşisine uyum sağlamakta zaman zaman zorlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Law Murray'nin aktardığına göre James, Luka Doncic'in tartışmasız birinci seçenek olduğu Lakers hücumunda Austin Reaves'e ne ölçüde alan açması gerektiği konusunda kendi içinde bir ikilem yaşadı.

"Geçen sezon LeBron James'i takip ederken, Austin Reaves'e ne kadar geri planda kalması gerektiği konusunda kendi içinde bir çatışma yaşadığını gördüm. LeBron bile her koşulda takımın bir numaralı isminin Luka olduğunu anlamıştı."

Oyuncuların istatistikleri, James'in Los Angeles'taki son sezonunda neden alışık olduğundan farklı bir hücum hiyerarşisiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

Doncic, çıktığı 64 karşılaşmada 33,5 sayı ve 8,3 asist ortalamaları yakalarken Reaves, 51 maçta 23,3 sayı ve 5,5 asist üretti.

41 yaşında olmasına rağmen yüksek seviyedeki üretkenliğini sürdüren James ise 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 7,2 asist ve 6,1 ribaund ortalamaları kaydetti. Sahadan yüzde 51,5 isabetle oynayan tecrübeli yıldızın yüzde 31,7'lik üç sayı yüzdesi, 2019-20 sezonundaki Aşil sakatlığından dönüşünden bu yana ulaştığı en düşük oran oldu.

Murray, James'in özellikle sezon sonrasında yeniden daha büyük bir hücum rolü üstlenebildiği dönemlerde oldukça memnun olduğunu belirtti. Bunlar arasında Lakers'ın Houston Rockets ile oynadığı ilk tur serisi de yer aldı.

Normal sezonu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın dördüncü sırasında tamamlayan Los Angeles, ilk turun ardından Oklahoma City Thunder'a konferans yarı finalinde 4-0'la elendi.

Los Angeles'tan ayrılarak Philadelphia 76ers'a katılan James'i şimdi bir başka rol değişikliği bekliyor. Philadelphia hücumunda Tyrese Maxey ve Joel Embiid ile birlikte oynayacak olan James'in yanı sıra Jaylen Brown'ın da önemli bir hücum yükü üstlenmesi bekleniyor.

Murray, Philadelphia'daki bu yapının James'in sürekli olarak topu domine etmesine gerek kalmadan etkili olmasını sağlayabileceğini düşünüyor.

"Topu hücuma getiren birincil oyuncu yine Tyrese Maxey olacak."

Murray ayrıca Maxey'nin, hücumda yüksek kullanım oranına sahip başka oyuncularla sorumluluk paylaşma konusunda deneyimli olduğuna dikkat çekti.

Kariyerinin ilk döneminde Ben Simmons ve Joel Embiid ile birlikte oynayan Maxey, daha sonra iki sezon boyunca James Harden ile aynı formayı giydi. Yıldız guard, 2025-26 sezonunda çaylak VJ Edgecombe ile de topu paylaştı.

Bu geçmiş, Maxey'nin James ile birlikte oynamaya geçişini daha az karmaşık hâle getirebilir. Sixers, James'ten takımın klasik oyun kurucusu gibi görev yapmasını istemek yerine onun pas yeteneğinden ve yarı saha oyun kuruculuğundan belirli anlarda faydalanabilir. Bu sırada topun hücum sahasına taşınması konusundaki sorumluluğun büyük bölümünü Maxey üstlenebilir.

James, geçen sezon maç başına 7,2 asistle 2021-22'den bu yana en yüksek ortalamasına ulaşırken 3 top kaybı yaptı. Hücum yaratma becerisi hâlâ önemli bir silah olsa da Philadelphia'daki düzen, her pozisyonu başlatma zorunluluğunu azaltabilir.

Murray'ye göre ortak oyun kuruculuğa dayanan bu yapı özellikle Brown açısından büyük önem taşıyor. Böyle bir düzen, üç yıldızın da avantajlı pozisyonlarda hücum etme fırsatı bulmasını sağlayabilir.

Ancak Sixers'ın, bu birlikteliğin playoff savunmalarına karşı nasıl sonuç vereceğini görmeden önce oyuncuların rollerini netleştirmek için normal sezonda yeterli tekrar yapması gerekecek.

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