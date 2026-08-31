3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceði yeni sezonun ilk maçýnda 6 Eylül Pazar günü evinde Uþakspor'la karþýlaþacak Çanakkele temsilcisi Bigaspor transferde 31 yaþýndaki kaleci Emre Þanal'ý renklerine baðladý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Emre geçen sezon 2'nci Lig'de Erzincanspor, Profesyonelliðe Geçiþ Ligi'nde de Çankýrý FK'nýn kalesini korudu.
Tecrübeli file bekçisiyle 1 yýllýk sözleþme imzalandýðý açýklandý.
Tecrübeli file bekçisiyle 1 yýllýk sözleþme imzalandýðý açýklandý.