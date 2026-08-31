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Bigaspor'da transfer sürüyor

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bigaspor, yeni sezon öncesi kaleci Emre Þanal'ý kadrosuna kattý. Çanakkale temsilcisi, 31 yaþýndaki file bekçisiyle 1 yýllýk sözleþme imzaladý.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 31 Aðustos 2026 15:56
Haber: DHA, Fotoðraf: DHA
Bigaspor'da transfer sürüyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceði yeni sezonun ilk maçýnda 6 Eylül Pazar günü evinde Uþakspor'la karþýlaþacak Çanakkele temsilcisi Bigaspor transferde 31 yaþýndaki kaleci Emre Þanal'ý renklerine baðladý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Emre geçen sezon 2'nci Lig'de Erzincanspor, Profesyonelliðe Geçiþ Ligi'nde de Çankýrý FK'nýn kalesini korudu.

Tecrübeli file bekçisiyle 1 yýllýk sözleþme imzalandýðý açýklandý.

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