Klay Thompson, Miami Heat'e katılmasının ardından yeni takımının çalışma kültürünü kısa sürede benimsedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli şutör, organizasyonun oyuncularından en yüksek verimi almasıyla tanınan talepkâr yapısının Miami'yi tercih etmesindeki en önemli nedenlerden biri olduğunu söyledi.
Heat'e duyduğu saygının transferinden çok daha öncesine dayandığını belirten Thompson, kulübün çalışma kültürü konusundaki ününün fazlasıyla hak edilmiş olduğunu dile getirdi:
"Heat'e her zaman büyük saygı duydum. Heat kültürü yalnızca bir slogan değil; burada gerçekten o kültüre uygun yaşıyorlar. Oyuncularının birçok kez beklentilerin üzerine çıkmasının veya şampiyonluk beklentisinin getirdiği baskıyı benimsemesinin bir nedeni var."
"Beni buraya çeken şey de buydu. Burada oynayan bütün arkadaşlarım, ortamın ne kadar talepkâr olduğundan ve fiziksel kondisyonunuzun hayatınızın en iyi seviyesine ulaştığından söz ediyor."
Miami'deki yoğun rekabet ortamını memnuniyetle karşılayan Thompson, takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından sınırlarının zorlanmasının kendisinden farklı bir performans çıkarabileceğine inanıyor.
"Rekabet seviyesinin son derece yüksek olduğu ve zaman zaman insanların rahatlık alanlarının dışına çıkmak zorunda kaldığı bir ortamda bulunmak istiyorum. Bunu seviyorum."
Miami'nin şampiyonluk geçmişinin de kendisi üzerinde şimdiden güçlü bir etki bıraktığını belirten Thompson, Heat'e transferini kariyerine yeni bir başarı ekleme fırsatı olarak görüyor:
"Bu binaya girip duvarlardaki şampiyonluk yolculuklarının ve burada oynamış bütün büyük oyuncuların fotoğraflarını gördüğümde içimde büyük bir enerji oluşuyor. Bu, mirasıma yeni bir bölüm eklemek için bana farklı bir motivasyon veriyor."
Heat'e duyduğu saygının transferinden çok daha öncesine dayandığını belirten Thompson, kulübün çalışma kültürü konusundaki ününün fazlasıyla hak edilmiş olduğunu dile getirdi:
"Heat'e her zaman büyük saygı duydum. Heat kültürü yalnızca bir slogan değil; burada gerçekten o kültüre uygun yaşıyorlar. Oyuncularının birçok kez beklentilerin üzerine çıkmasının veya şampiyonluk beklentisinin getirdiği baskıyı benimsemesinin bir nedeni var."
"Beni buraya çeken şey de buydu. Burada oynayan bütün arkadaşlarım, ortamın ne kadar talepkâr olduğundan ve fiziksel kondisyonunuzun hayatınızın en iyi seviyesine ulaştığından söz ediyor."
Miami'deki yoğun rekabet ortamını memnuniyetle karşılayan Thompson, takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından sınırlarının zorlanmasının kendisinden farklı bir performans çıkarabileceğine inanıyor.
"Rekabet seviyesinin son derece yüksek olduğu ve zaman zaman insanların rahatlık alanlarının dışına çıkmak zorunda kaldığı bir ortamda bulunmak istiyorum. Bunu seviyorum."
Miami'nin şampiyonluk geçmişinin de kendisi üzerinde şimdiden güçlü bir etki bıraktığını belirten Thompson, Heat'e transferini kariyerine yeni bir başarı ekleme fırsatı olarak görüyor:
"Bu binaya girip duvarlardaki şampiyonluk yolculuklarının ve burada oynamış bütün büyük oyuncuların fotoğraflarını gördüğümde içimde büyük bir enerji oluşuyor. Bu, mirasıma yeni bir bölüm eklemek için bana farklı bir motivasyon veriyor."