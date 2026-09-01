Jalen Brunson, New York Knicks'in 2026 yılında kazandığı NBA şampiyonluğunun ardından gözünü büyük resimden ayırmaması gerektiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA'de sekizinci, Knicks formasıyla ise dördüncü sezonunu geride bırakan Brunson, kariyerinin en başarılı yılını yaşadı. New York'un bir numaralı hücum opsiyonu olan yıldız oyuncu, kulübü 53 yıllık aranın ardından şampiyonluğa taşıdı.
New York halkının, 1970'li yıllardan bu yana göremediği bu başarıyı kutlamak için fazlasıyla geçerli nedenleri bulunuyor. Brunson ve takım arkadaşları da Knicks'i yeniden zirveye taşımanın gururunu yaşasa da 30 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezon öncesinde şampiyonluğun takımın zihnini meşgul etmesini istemiyor.
Brunson, Knicks'in Larry O'Brien Kupası'nı kazanmasının sürekli hatırlatılması üzerine New York Post'tan Stefan Bondy'ye şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar bundan söz ettiğinde, söylediklerinin bir kulağımızdan girip diğerinden çıkmasına izin verebilir miyiz? Yalnızca bu yıl neler yapabileceğimize odaklanabilir miyiz? Çünkü geçen yıl, geçen yılda kaldı."
"İnsanların bizimle bunun hakkında konuşmasında ve 'Harikaydı' demesinde sorun yok. Ama biz yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla bu, bizim zihniyetimizin bir parçası veya odak noktamız olamaz. Daha iyi olmak istiyorsak buna takılıp kalamayız."
"Bence kendimize sormamız gereken soru bu. Bunu başarabilirsek, doğru zihniyete sahip olmak konusunda iyi bir durumda olacağız. Başaramazsak daha en başından dezavantajlı duruma düşeceğiz."
2026-27 sezonuna son şampiyon olarak girecek Knicks, fikstürde karşılaştığı her takımın en büyük hedeflerinden biri hâline gelecek. New York'un, unvanını koruyabilmek için sezon boyunca karşılaşacağı bu yoğun baskı ve zorlukların üstesinden gelmesi gerekecek.
Brunson, geçen sezon ortaya koyduğu performansla ligin en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Normal sezonda 74 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu, maç başına 26 sayı, 6,8 asist ve 3,3 ribaund ortalamaları yakaladı. Playofflarda ise bu rakamları 28,4 sayı, 6,1 asist ve 3,2 ribaunda taşıdı.
Normal sezonu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle tamamlayan Knicks, Doğu Konferansı'nı üçüncü sırada bitirdi. Playofflarda 16-3'lük derece elde eden New York, 1999'dan bu yana ilk NBA Finalleri'ne ulaşırken art arda 13 karşılaşma kazandı.
Final serisinde San Antonio Spurs'ü mağlup eden Knicks, 53 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirerek kulüp tarihindeki üçüncü NBA şampiyonluğunu elde etti.
Yıldız çekirdeğini koruyan New York, draft ve serbest oyuncu piyasasında yaptığı hamlelerle yedek rotasyonundaki bazı eksikleri de giderdi. Knicks şimdi 2026-27 sezonunda şampiyonluk unvanını korumaya hazırlanıyor.
New York halkının, 1970'li yıllardan bu yana göremediği bu başarıyı kutlamak için fazlasıyla geçerli nedenleri bulunuyor. Brunson ve takım arkadaşları da Knicks'i yeniden zirveye taşımanın gururunu yaşasa da 30 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezon öncesinde şampiyonluğun takımın zihnini meşgul etmesini istemiyor.
Brunson, Knicks'in Larry O'Brien Kupası'nı kazanmasının sürekli hatırlatılması üzerine New York Post'tan Stefan Bondy'ye şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar bundan söz ettiğinde, söylediklerinin bir kulağımızdan girip diğerinden çıkmasına izin verebilir miyiz? Yalnızca bu yıl neler yapabileceğimize odaklanabilir miyiz? Çünkü geçen yıl, geçen yılda kaldı."
"İnsanların bizimle bunun hakkında konuşmasında ve 'Harikaydı' demesinde sorun yok. Ama biz yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla bu, bizim zihniyetimizin bir parçası veya odak noktamız olamaz. Daha iyi olmak istiyorsak buna takılıp kalamayız."
"Bence kendimize sormamız gereken soru bu. Bunu başarabilirsek, doğru zihniyete sahip olmak konusunda iyi bir durumda olacağız. Başaramazsak daha en başından dezavantajlı duruma düşeceğiz."
2026-27 sezonuna son şampiyon olarak girecek Knicks, fikstürde karşılaştığı her takımın en büyük hedeflerinden biri hâline gelecek. New York'un, unvanını koruyabilmek için sezon boyunca karşılaşacağı bu yoğun baskı ve zorlukların üstesinden gelmesi gerekecek.
Brunson, geçen sezon ortaya koyduğu performansla ligin en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Normal sezonda 74 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu, maç başına 26 sayı, 6,8 asist ve 3,3 ribaund ortalamaları yakaladı. Playofflarda ise bu rakamları 28,4 sayı, 6,1 asist ve 3,2 ribaunda taşıdı.
Normal sezonu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle tamamlayan Knicks, Doğu Konferansı'nı üçüncü sırada bitirdi. Playofflarda 16-3'lük derece elde eden New York, 1999'dan bu yana ilk NBA Finalleri'ne ulaşırken art arda 13 karşılaşma kazandı.
Final serisinde San Antonio Spurs'ü mağlup eden Knicks, 53 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirerek kulüp tarihindeki üçüncü NBA şampiyonluğunu elde etti.
Yıldız çekirdeğini koruyan New York, draft ve serbest oyuncu piyasasında yaptığı hamlelerle yedek rotasyonundaki bazı eksikleri de giderdi. Knicks şimdi 2026-27 sezonunda şampiyonluk unvanını korumaya hazırlanıyor.