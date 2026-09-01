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Fenerbahçe açıkladı: Oosterwolde ameliyat oldu

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 15:59 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 16:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe açıkladı: Oosterwolde ameliyat oldu
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Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat olduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollandalı futbolcunun Roma'ya transferi bu sakatlığı nedeniyle iptal olmuştu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Jayden Oosterwolde, sol bacak arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle bugün Finlandiya'da, sakatlığı konusunda uzman bir hekim tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin yurt içi ve yurt dışında alanında uzman hekimlerle kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirilmiş; cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri tüm yönleriyle ele alınmıştır.

Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve futbolcumuzun da görüşü neticesinde, uzun vadede oyuncumuzun sağlığı ve sportif kariyeri açısından en uygun tedavi yönteminin cerrahi müdahale olduğuna karar verilmiştir.

Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir.





Jayden Oosterwolde'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz."

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