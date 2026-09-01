Stephen Curry, NBA kariyerini Golden State Warriors formasıyla tamamlamayı beklediğini ve tarafların bir sonraki sözleşmesi konusunda anlaşmaya varacağından "oldukça emin" olduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2026-27 sezonu için Warriors ile sözleşmesi bulunan Curry'nin olası uzatması, Golden State'in uzun vadeli planlamasındaki en önemli konulardan biri hâline geldi.
NBC Sports Bay Area'dan Dalton Johnson'a konuşan Curry, geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kariyerimin geri kalanında burada olmak istediğim konusunda hiçbir şüphe yok. Bunun gerçekleşeceğinden de oldukça eminim. Anlaşma ve sözleşmeyle ilgili konular doğru zamanda çözülecek. Bunların sezon hazırlıklarımızın önüne geçmesine ve dikkatimizi dağıtmasına izin vermiyoruz."
Curry, 2025-26 sezonunda yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle yalnızca 43 karşılaşmada forma giyebildi ve bunların 41'ine ilk beşte başladı. Tecrübeli yıldız, maç başına 30,9 dakikada 26,6 sayı, 4,7 asist ve 3,6 ribaund ortalamaları yakaladı.
Sahadan yüzde 46,8 isabetle oynayan Curry, maç başına 11,3 üçlük denemesinde yüzde 39,3'lük başarı oranı tutturdu. Serbest atış çizgisinde ise yüzde 92,3 isabet kaydetti.
Curry'nin uzun süre parkelerden uzak kalması, Golden State'in sezonu 37 galibiyet ve 45 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 10. sırasında tamamlamasında önemli rol oynadı. Normal sezonda deplasmanda 15-26, evinde ise 22-19'luk derece elde eden Warriors, play-in turnuvasına son sıradan katıldı.
NBA'deki 17 sezonunun tamamını Golden State formasıyla geçiren Curry, Warriors adına 1.069 normal sezon karşılaşmasına çıktı. Kariyerinde maç başına 24,8 sayı, 6,3 asist ve 4,7 ribaund üreten yıldız oyuncu; sahadan yüzde 47,1, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42,2 ve serbest atışlardan yüzde 91,2 isabet oranlarına ulaştı.
Curry'nin kariyerinde dört NBA şampiyonluğu, iki normal sezon MVP ödülü ve 2022 NBA Finalleri MVP ödülü bulunuyor. Tecrübeli oyun kurucu ayrıca 11 kez yılın en iyi beşlerine seçilirken, 2025-26 sezonu da dâhil olmak üzere 12 kez All-Star oldu.
Yeni sezonda Warriors'ın başarı şansını belirleyecek en önemli unsurlardan birinin sağlık olduğunu kabul eden Curry, kendi devamlılığına da dikkat çekti:
"Umarım sağlıklı kalabilir ve neler yapabileceğimizi gösterecek fırsatı yakalayabiliriz. Geçen sezon çok fazla maç kaçıran biri olarak buna ben de dâhilim."
Golden State, yaz döneminde tecrübeli çekirdeğini büyük ölçüde korudu. Draymond Green bir yıl ve 27,7 milyon dolarlık sözleşmeyle takıma dönerken, Kristaps Porzingis iki yıl ve 40 milyon dolarlık uzatma aldı. Al Horford da iki yıl ve 14 milyon dolar karşılığında yeniden imzalandı.
Warriors ayrıca De'Anthony Melton, Gary Payton II ve Charles Bassey'yi kadroda tuttu; ağustos ayının sonlarında Georges Niang ve Brandon Williams'ı kadrosuna kattı.
2026 NBA Draftı'nın 11. sırasından Yaxel Lendeborg'u seçen Golden State, genç oyuncuyla dört yıllık çaylak kontratı imzaladı.
Warriors'ın yaz dönemi, LeBron James'i kadrosuna katma girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından şekillendi. James, Golden State yerine Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı. Yaz boyunca herhangi bir takas gerçekleştirmeyen Warriors; Curry, Green, Jimmy Butler, Porzingis ve Horford'dan oluşan tecrübeli çekirdeğiyle yeni sezona girecek.
Curry, Green ve Butler'ın 2026-27 sezonunun ardından serbest kalabilecek olması, Curry'nin olası sözleşme uzatmasını Golden State'in uzun vadeli kadro planlaması açısından daha da önemli hâle getiriyor.
NBC Sports Bay Area'dan Dalton Johnson'a konuşan Curry, geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Kariyerimin geri kalanında burada olmak istediğim konusunda hiçbir şüphe yok. Bunun gerçekleşeceğinden de oldukça eminim. Anlaşma ve sözleşmeyle ilgili konular doğru zamanda çözülecek. Bunların sezon hazırlıklarımızın önüne geçmesine ve dikkatimizi dağıtmasına izin vermiyoruz."
Curry, 2025-26 sezonunda yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle yalnızca 43 karşılaşmada forma giyebildi ve bunların 41'ine ilk beşte başladı. Tecrübeli yıldız, maç başına 30,9 dakikada 26,6 sayı, 4,7 asist ve 3,6 ribaund ortalamaları yakaladı.
Sahadan yüzde 46,8 isabetle oynayan Curry, maç başına 11,3 üçlük denemesinde yüzde 39,3'lük başarı oranı tutturdu. Serbest atış çizgisinde ise yüzde 92,3 isabet kaydetti.
Curry'nin uzun süre parkelerden uzak kalması, Golden State'in sezonu 37 galibiyet ve 45 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 10. sırasında tamamlamasında önemli rol oynadı. Normal sezonda deplasmanda 15-26, evinde ise 22-19'luk derece elde eden Warriors, play-in turnuvasına son sıradan katıldı.
NBA'deki 17 sezonunun tamamını Golden State formasıyla geçiren Curry, Warriors adına 1.069 normal sezon karşılaşmasına çıktı. Kariyerinde maç başına 24,8 sayı, 6,3 asist ve 4,7 ribaund üreten yıldız oyuncu; sahadan yüzde 47,1, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 42,2 ve serbest atışlardan yüzde 91,2 isabet oranlarına ulaştı.
Curry'nin kariyerinde dört NBA şampiyonluğu, iki normal sezon MVP ödülü ve 2022 NBA Finalleri MVP ödülü bulunuyor. Tecrübeli oyun kurucu ayrıca 11 kez yılın en iyi beşlerine seçilirken, 2025-26 sezonu da dâhil olmak üzere 12 kez All-Star oldu.
Yeni sezonda Warriors'ın başarı şansını belirleyecek en önemli unsurlardan birinin sağlık olduğunu kabul eden Curry, kendi devamlılığına da dikkat çekti:
"Umarım sağlıklı kalabilir ve neler yapabileceğimizi gösterecek fırsatı yakalayabiliriz. Geçen sezon çok fazla maç kaçıran biri olarak buna ben de dâhilim."
Golden State, yaz döneminde tecrübeli çekirdeğini büyük ölçüde korudu. Draymond Green bir yıl ve 27,7 milyon dolarlık sözleşmeyle takıma dönerken, Kristaps Porzingis iki yıl ve 40 milyon dolarlık uzatma aldı. Al Horford da iki yıl ve 14 milyon dolar karşılığında yeniden imzalandı.
Warriors ayrıca De'Anthony Melton, Gary Payton II ve Charles Bassey'yi kadroda tuttu; ağustos ayının sonlarında Georges Niang ve Brandon Williams'ı kadrosuna kattı.
2026 NBA Draftı'nın 11. sırasından Yaxel Lendeborg'u seçen Golden State, genç oyuncuyla dört yıllık çaylak kontratı imzaladı.
Warriors'ın yaz dönemi, LeBron James'i kadrosuna katma girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından şekillendi. James, Golden State yerine Philadelphia 76ers ile sözleşme imzaladı. Yaz boyunca herhangi bir takas gerçekleştirmeyen Warriors; Curry, Green, Jimmy Butler, Porzingis ve Horford'dan oluşan tecrübeli çekirdeğiyle yeni sezona girecek.
Curry, Green ve Butler'ın 2026-27 sezonunun ardından serbest kalabilecek olması, Curry'nin olası sözleşme uzatmasını Golden State'in uzun vadeli kadro planlaması açısından daha da önemli hâle getiriyor.