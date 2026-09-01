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Galatasaray anlaştı, İstanbul'a getiriyor: El Chadaille Bitshiabu

Galatasaray, El Chadaille Bitshiabu'nun transferi için RB Leipzig ile anlaşma sağladı. Genç stoper, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 13:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray anlaştı, İstanbul'a getiriyor: El Chadaille Bitshiabu
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Galatasaray, Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'nun transferi için son aşamaya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Bitshiabu'nun transferi için Leipzig ile anlaşma sağladı.

Bitshiabu, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a davet edildi.

LEIPZIG'TE 14 MAÇTA OYNADI

21 yaşındaki Fransız stoper Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta süre bulmuştu.

Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.



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