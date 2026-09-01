Galatasaray, Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'nun transferi için son aşamaya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Bitshiabu'nun transferi için Leipzig ile anlaşma sağladı.
Bitshiabu, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a davet edildi.
LEIPZIG'TE 14 MAÇTA OYNADI
21 yaşındaki Fransız stoper Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta süre bulmuştu.
Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bitshiabu, sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a davet edildi.
LEIPZIG'TE 14 MAÇTA OYNADI
21 yaşındaki Fransız stoper Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta süre bulmuştu.
Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.