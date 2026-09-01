31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Rıdvan Yılmaz'dan derbi için açıklama

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkmanın gururunu yaşadığını belirtirken, Çorum FK karşısında alınan 6-2'lik galibiyetin ardından Fenerbahçe derbisini kazanmak istediklerini söyledi.

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calendar 01 Eylül 2026 01:22 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 01:23
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Rıdvan Yılmaz'dan derbi için açıklama
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, alınan farklı galibiyetten duyduğu mutluluğu paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından 25 yaşındaki savunma oyuncusu, açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktığı hatırlatılan Rıdvan, "Bu çok değerli. Böyle bir kulüpte bu kadar fazla maça çıkmak gerçekten çok gurur verici. Aynı zamanda 100. maçımda bu kadar farklı bir galibiyetle ayrılmak da çok güzel. O yüzden çok mutluyum." dedi.

6 gollü galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Rıdvan Yılmaz, "Bu skordan dolayı çok mutluyuz. Yani bu, önümüzde derbi olmamasıyla alakalı bir durum değil. Bu hafta sonu başka bir takımla da oynasak bu bizi çok fazla motive ettiğini düşünüyorum. Zaten geçen haftalarda da söylemiştim, bunun üzerine çok çalışıyoruz ve bunun da geleceğini söylemiştim. Bugün oldu. İnşallah sezon içerisinde birkaç tane daha böyle farklı galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

DERBİ İÇİN AÇIKLAMA

Ligde gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, "Her zamanki gibi maça konsantre olup elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak istiyoruz. Zaten yarından itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı. 





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