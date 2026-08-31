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Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı!

Galatasaray, bir sezonluğuna Gençlerbirliği'ne kiraladığı 23 yaşındaki stoper Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 19:07
Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan Metehan Baltacı kararı!
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SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR UZATILDI

Galatasaray, Metehan Baltacı'nın yeni sözleşmesinin 2029 yılına kadar geçerli olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Genç savunmacı, sezon başında bir sezonluğuna Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı.

9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI

Metehan Baltacı, "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanmış, 105 gün sonra davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.



Galatasaray


Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da genç futbolcuya "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.

Baltacı'nın cezası 7 Ağustos itibarıyla sona erdi.

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