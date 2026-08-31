Galatasaray'da Gençlerbirliği'ne kiralanan Metehan Baltacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan 23 yaşındaki stoperin kontratını 1 yıl daha uzattı.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR UZATILDI
Galatasaray, Metehan Baltacı'nın yeni sözleşmesinin 2029 yılına kadar geçerli olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Genç savunmacı, sezon başında bir sezonluğuna Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı.
9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI
Metehan Baltacı, "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanmış, 105 gün sonra davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da genç futbolcuya "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.
Baltacı'nın cezası 7 Ağustos itibarıyla sona erdi.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR UZATILDI
Galatasaray, Metehan Baltacı'nın yeni sözleşmesinin 2029 yılına kadar geçerli olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Genç savunmacı, sezon başında bir sezonluğuna Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı.
9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI
Metehan Baltacı, "futbolda bahis" soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanmış, 105 gün sonra davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da genç futbolcuya "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında 9 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti.
Baltacı'nın cezası 7 Ağustos itibarıyla sona erdi.