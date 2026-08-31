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Fenerbahçe, McTominay için 30 milyon euro'yu gözden çýkardý!

Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna kalan Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Napoli'nin yýldýzý Scott McTominay'ý gündemine aldý. Sarý-lacivertlilerin 29 yaþýndaki futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çýkardýðý, McTominay'ýn ise Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yaklaþtýðý belirtildi.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 31 Aðustos 2026 09:52
Haber: Sabah, Fotoðraf: Imago
Fenerbahçe, McTominay için 30 milyon euro'yu gözden çýkardý!
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Fenerbahçe'de Þampiyonlar Ligi'ne dönüþün ardýndan transfer çalýþmalarý hýz kazandý. Stoper bölgesine Kojo Peprah Oppong takviyesi yapan sarý-lacivertliler, orta sahasýný da yýldýz bir isimle güçlendirmek için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Sarý-lacivertlilerin, Napoli formasý giyen Scott McTominay için transfer giriþiminde bulunduðu öne sürüldü. Türkiye'de yaz transfer döneminin 4 Eylül'de sona erecek olmasý nedeniyle Fenerbahçe'nin orta saha çalýþmalarýný hýzlandýrdýðý belirtildi.

CÝHAN KAMER ÝTALYA'DA

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in uçaðýnýn Ýtalya'da Napoli'ye iniþ yapmasý, McTominay transferiyle ilgili iddialarý güçlendirdi.

Kamer'in Napoli yönetimiyle 29 yaþýndaki Ýskoç orta saha oyuncusunun transferi konusunda görüþme gerçekleþtirdiði ileri sürüldü.

FENERBAHÇE 30 MÝLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Sarý-lacivertli yönetimin, McTominay'ý kadrosuna katabilmek için 30 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çýkardýðý aktarýldý.





Öte yandan yýldýz futbolcunun Fenerbahçe'den gelen ilgiye olumlu yaklaþtýðý belirtildi. Ancak Napoli'nin, Ýskoç futbolcunun yerini doldurmasýnýn zor olmasý nedeniyle McTominay'ý satmaya sýcak bakmadýðý kaydedildi.

NAPOLÝ'YE 30 MÝLYON EUROYA TRANSFER OLMUÞTU

McTominay, 2024 yýlýnda Manchester United'dan 30 milyon euro bonservis bedeli karþýlýðýnda Napoli'ye transfer oldu. Ýtalyan ekibiyle 2028 yýlýna kadar sözleþmesi bulunan futbolcunun güncel piyasa deðeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Ýskoç orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Napoli formasýyla 44 maçta 14 gol ve 4 asist üreterek 18 gole doðrudan katký saðladý.

McTominay, Ýskoçya Milli Takýmý'nda ise 73 karþýlaþmada görev yaptý ve 15 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin transferin kalan günlerinde Napoli ile temaslarýný sürdürmesi bekleniyor.

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