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Erman Kılıç: "Daha farklı işler yapacağız"

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç, Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 23:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erman Kılıç: 'Daha farklı işler yapacağız'
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Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahalarında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede teknik direktör Özhan Pulat'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle maç sonu basın toplantısına yardımcı antrenör Erman Kılıç katıldı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında geriye düştüklerini hatırlatan Kılıç, savunmada uzun süredir yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını ve hücumdaki verimliliği de geliştirdiklerini söyledi.

"BİZİM İÇİN İYİ BİR GALİBİYET OLDU"

Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın başında şanssız bir gol yedik. Haftalardan beri defans parçasını hocamızla olabildiğince çalışıyoruz. Bir ve ikinci bölge oyununu çok iyi oynayan bir takımız. Fakat ilk 2 maçta hücumda verimliliğimiz çok fazla yoktu. Bu maçta onu da düzelttiğimizi düşünüyorum. Alanyaspor'a çok fazla pozisyon vermedik. Topa da sahiptik. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Geçtiğimiz iki hafta, futbol kamuoyunun da takdirini toplayan bir oyun geri bildirimi aldık. Nihayetinde yeni kurulmuş bir takımız. Hocamız bu işe gerçekten kafa yoran, çalışkan bir isim. İlerleyen haftalarda oyunun iki yönünü de oynayabilen daha iyi bir takım haline geleceğiz."

"BİR HAFTA BOYUNCA SIRF BUNUN ÜZERİNE ÇALIŞTIK"



Corendon Alanyaspor


Hücum üretkenliğini artırmaları halinde Süper Lig'e renk katabileceklerini belirten Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni kurulan bir takım olması sebebiyle bazı taşların yerine oturması zaman alabiliyor. Defans tarafını çok iyi çalıştık. Özhan hocanın geçmişte çalıştığı takımlar, birinci ve ikinci bölge duruş pozisyonlarını en çok iyi yapardı. Hocanın oyunu bunun üzerine kurulu. İlk 2 maçta öndeki oyuncularımızın üretkenlik anlamında problemleri oldu. Onları doğru pasla buluşturamadık. Santrforumuzu merkezde kullanıp çok fazla kenarlara inemedik. Bir hafta boyunca sırf bunun üzerine çalıştık ve bugün de onun meyvesini aldık. Eyüpspor camiasına hayırlı olsun. Bundan sonrası için bu takımın bir hava yakaladığında Süper Lig'de daha farklı işler yapacağını düşünüyorum."

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