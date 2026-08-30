Eredivisie'nin 4. haftasında Telstar ile Ajax karşı karşıya geldi. Ajax, deplasmanda oynadığı mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Amsterdam ekibine galibiyeti getiren golleri Davy Klaassen, Julian Brandt, Steven Berghuis ve Tolu Arokodare kaydetti.
Ajax'ın gollerinden birinde Davy Klaassen, kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluştu. Klaassen'in yerden yaptığı vuruşta top kalenin ortasından ağlara gitti.
Julian Brandt ise takım arkadaşının pasının ardından yaptığı aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı.
BERGHUIS'TEN MÜTHİŞ GOL
Steven Berghuis, bireysel çabasının ardından ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla topu kalenin sol tarafından ağlara gönderdi.
Ajax'ın bir diğer golü Tolu Arokodare'den geldi. Ceza sahası kenarında kendisine gönderilen pası kontrol eden Arokodare, yaptığı etkili vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
Ajax, karşılaşmayı 4-0 kazanarak Eredivisie'nin 4. haftasını galibiyetle tamamladı.
Ajax'ın gollerinden birinde Davy Klaassen, kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluştu. Klaassen'in yerden yaptığı vuruşta top kalenin ortasından ağlara gitti.
Julian Brandt ise takım arkadaşının pasının ardından yaptığı aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı.
BERGHUIS'TEN MÜTHİŞ GOL
Steven Berghuis, bireysel çabasının ardından ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla topu kalenin sol tarafından ağlara gönderdi.
Ajax'ın bir diğer golü Tolu Arokodare'den geldi. Ceza sahası kenarında kendisine gönderilen pası kontrol eden Arokodare, yaptığı etkili vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
Ajax, karşılaşmayı 4-0 kazanarak Eredivisie'nin 4. haftasını galibiyetle tamamladı.