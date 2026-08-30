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Ajax deplasmanda farklı kazandı

Eredivisie'nin 4. haftasında Ajax, deplasmanda Telstar'ı 4-0 mağlup etti. Amsterdam ekibinin gollerini Davy Klaassen, Julian Brandt, Steven Berghuis ve Tolu Arokodare kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 19:39 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 19:40
Fotoğraf: X.com
Ajax deplasmanda farklı kazandı
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Eredivisie'nin 4. haftasında Telstar ile Ajax karşı karşıya geldi. Ajax, deplasmanda oynadığı mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Amsterdam ekibine galibiyeti getiren golleri Davy Klaassen, Julian Brandt, Steven Berghuis ve Tolu Arokodare kaydetti.

Ajax'ın gollerinden birinde Davy Klaassen, kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluştu. Klaassen'in yerden yaptığı vuruşta top kalenin ortasından ağlara gitti.

Julian Brandt ise takım arkadaşının pasının ardından yaptığı aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı.

BERGHUIS'TEN MÜTHİŞ GOL

Steven Berghuis, bireysel çabasının ardından ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla topu kalenin sol tarafından ağlara gönderdi.

Ajax'ın bir diğer golü Tolu Arokodare'den geldi. Ceza sahası kenarında kendisine gönderilen pası kontrol eden Arokodare, yaptığı etkili vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Ajax, karşılaşmayı 4-0 kazanarak Eredivisie'nin 4. haftasını galibiyetle tamamladı.

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