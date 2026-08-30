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Salah'ın adı caddeye veriliyor

Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah'ın Yomra'da ikamet edeceği evin bulunduğu Selvi Sokak'ın adının "Muhammed Salah Caddesi" olarak değiştirilmesi için belediye meclisi karar almaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 15:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Salah'ın adı caddeye veriliyor
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Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın Yomra'nın Kaşüstü Mahallesi'nde yaşayacak olması, ilçede dikkat çeken bir kararı da beraberinde getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salah'ın ikamet edeceği evde tadilat çalışmaları devam ederken, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması ve yıldız futbolcunun yakın zamanda Yomra'ya tamamen yerleşmesi bekleniyor.

PAYLAŞIM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Transfer sürecinde Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salah'ın Yomra'da yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Transferin gerçekleşmesinin ardından Salah'ın yaşamını Yomra'da sürdürmesiyle Bıyık'ın bu paylaşımı da gerçeğe dönüşmüş oldu.

CADDEYE ADI VERİLECEK

Yomra Belediyesi, Muhammed Salah'ın adını ilçede yaşayacağı evin bulunduğu caddeye vermeye hazırlanıyor.



Trabzonspor


Mevcut adı Selvi Sokak olan yol, belediye meclisinin kararının ardından "Muhammed Salah Caddesi" adını alacak. Kararın bu hafta içerisinde alınması ve isim değişikliği sürecinin tamamlanması planlanıyor.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Salah, yalnızca Trabzonspor tarihinin değil, Türk futbol tarihinin de en önemli transferlerinden biridir. Dünya futbolunun böylesine önemli bir yıldızının Yomra'da yaşayacak olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Yomra'nın Salah'ın yaşam alanı olacak olması, ilçemizin marka değerine de önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

"KALICI HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Salah'ın ismini caddeye vererek bu dönemi Yomra'nın tarihinde kalıcı hâle getirmek istediklerini belirten Bıyık, "Dünyaca tanınan bir futbolcunun Yomra'da yaşayacak olması bizim için özel bir durum. Bu nedenle Salah'ın ismini, ilçemizde yaşayacağı caddeye vererek bu dönemi Yomra'nın tarihinde kalıcı hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. [61 Saat]

 

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