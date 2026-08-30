Galatasaray'ýn Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda Göztepe'yi 3-2 maðlup ettiði karþýlaþmanýn ardýndan Wilfred Singo, açýklamalarda bulundu.



"GALÝBÝYET ÇOK ÖNEMLÝYDÝ" Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE

Galibiyetin önemine dikkat çeken Fildiþi Sahilli futbolcu, "Bu akþam iyi bir maç çýkardýk. Galibiyet çok önemliydi. Þimdi önümüzdeki maçlara bakacaðýz." ifadelerini kullandý.



"BÜYÜK RAKÝPLER VAR"



Þampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri rakiplere de deðinen Singo, "Büyük rakipler var Þampiyonlar Ligi'nde. Buraya katýlýyorsanýz hazýrsýnýzdýr. Biz de Þampiyonlar Ligi'nde en iyi oyunlarýmýzý oynamak istiyoruz." dedi.



