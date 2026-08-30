29 Aðustos
Galatasaray-Göztepe
3-2
29 Aðustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Aðustos
Gaziantep FK-Rizespor
1-2
29 Aðustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Aðustos
Ýstanbulspor-Karagümrük
1-1
29 Aðustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
2-1
29 Aðustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
1-1
29 Aðustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Aðustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Aðustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Aðustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Aðustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Aðustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Aðustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Aðustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Aðustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Aðustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Aðustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Aðustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Aðustos
Sevilla-Atletico Madrid
1-3
29 Aðustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Aðustos
Monza-Udinese
2-3
29 Aðustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Aðustos
Juventus-Parma
2-0
29 Aðustos
Strasbourg-Lens
2-1
29 Aðustos
Auxerre-Angers
1-3
29 Aðustos
Brest-Toulouse
2-2
29 Aðustos
Lorient-Troyes
1-2
29 Aðustos
Lyon-Le Havre
1-1

Wilfred Singo'dan Þampiyonlar Ligi mesajý!

Galatasaray'ýn Göztepe'yi 3-2 maðlup ettiði karþýlaþmanýn ardýndan Wilfred Singo, galibiyetin önemine vurgu yaparken Þampiyonlar Ligi'nde en iyi oyunlarýný sergilemek istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 30 Aðustos 2026 00:42 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Aðustos 2026 00:43
Haber: Sporx.com
Wilfred Singo'dan Þampiyonlar Ligi mesajý!
Klavye oklarý ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Galatasaray'ýn Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda Göztepe'yi 3-2 maðlup ettiði karþýlaþmanýn ardýndan Wilfred Singo, açýklamalarda bulundu.

"GALÝBÝYET ÇOK ÖNEMLÝYDÝ" Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla

Galibiyetin önemine dikkat çeken Fildiþi Sahilli futbolcu, "Bu akþam iyi bir maç çýkardýk. Galibiyet çok önemliydi. Þimdi önümüzdeki maçlara bakacaðýz." ifadelerini kullandý.

"BÜYÜK RAKÝPLER VAR"

Þampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekleri rakiplere de deðinen Singo, "Büyük rakipler var Þampiyonlar Ligi'nde. Buraya katýlýyorsanýz hazýrsýnýzdýr. Biz de Þampiyonlar Ligi'nde en iyi oyunlarýmýzý oynamak istiyoruz." dedi.



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Þu An Popüler Ýçerikler

Keþfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansý
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi þekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanýlmaktadýr. Kiþisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamýnda toplanýp iþlenmektedir. Detaylý bilgi almak için Veri Politikamýzý / Aydýnlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanýmýný kabul etmiþ olacaksýnýz.