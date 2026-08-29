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Ozan Kabak'ın çabası Köln'e karşı yetmedi!

Bundesliga'nın ilk haftasında Hoffenheim, deplasmanda Köln'e 3-2 mağlup oldu. Milli futbolcu Ozan Kabak, takımının ikinci golünü kaydetmesine rağmen yenilgiyi engelleyemedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 18:27 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 18:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ozan Kabak'ın çabası Köln'e karşı yetmedi!
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Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Köln ile Hoffenheim, Cologne Stadium'da karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarıyı Daghim'in 27.dakikada golüyle 1-0 önde tamamlayan Hoffenheim, ikinci yarıda Köln'ün geri dönüşüne engel olamadı. 

OZAN KABAK GOLÜNÜ ATTI

Köln, 51. dakikada El Mala'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Hoffenheim, 67. dakikada Milli oyuncu Ozan Kabak'ın attığı golle yeniden öne geçti. Milli futbolcu, takımının 2-1'lik üstünlüğünde fileleri havalandırarak Bundesliga'nın ilk haftasında gol sevinci yaşadı.

Köln'de 72. dakikada Dallinga skoru 2-2'ye getirirken, aynı oyuncu 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ev sahibi ekibi 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Köln sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ozan Kabak, Hoffenheim adına 1 gol kaydetti ve 83. dakikada sarı kart gördü.

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