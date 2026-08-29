29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
21:30
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
19:00
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
21:30
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
19:00
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
19:00
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
21:30
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
21:30
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-390'
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
19:30
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-071'
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-069'
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
19:30
29 Ağustos
Levante-Real Betis
1-025'
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:00
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
22:30
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
19:30
29 Ağustos
Monza-Udinese
19:30
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
19:30
29 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
0-013'
29 Ağustos
Auxerre-Angers
21:45
29 Ağustos
Brest-Toulouse
21:45
29 Ağustos
Lorient-Troyes
21:45
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
21:45

Liverpool evinde Nottingham Forest'a takıldı

Premier Lig'de Liverpool, sahasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı. Sezona iki beraberlikle başlayan Liverpool, ligdeki ilk galibiyetini yine alamadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 17:16 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 17:20
Haber: AA, Fotoğraf: liverpoolfc.com
Liverpool evinde Nottingham Forest'a takıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Anfield Road Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım, 24. dakikada Dan Ndoye'nin attığı golle 1-0 önde kapadı.

60. dakikada Alexander Isak ile skora dengeyi getiren Liverpool, 10 dakika sonra Morgan Gibbs-White'ın penaltı golüyle bir kez daha geriye düştü.

Ev sahibi ekip, yeni transferi Victor Munoz'un 82. dakikadaki golüyle bu sezon sahasında oynadığı ilk lig maçından bir puanla ayrıldı.

Andoni Iraola yönetiminde sezona başlayan Liverpool, ilk hafta mücadelesinde de Newcastle United ile 2-2 berabere kalmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.