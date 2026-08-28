Milan forması giyen Rafael Leao'yu Galatasaray'a kaptırmaya hazırlanan Aston Villa, hücum hattına daha genç bir takviye gerçekleştiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Aston Villa, 18 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye'nin transferi için Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardı.
Aston Villa, genç oyuncunun transferi için 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Genç futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Aston Villa, genç oyuncunun transferi için 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Genç futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.