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28 Ağustos
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Lille-PSG
21:45
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
0-01'
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
22:15

Aston Villa'dan 55 milyon euro'ya transfer hazırlığı!

Aston Villa, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye'nin transferi için PSG ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, genç kanat oyuncusu için 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 19:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aston Villa'dan 55 milyon euro'ya transfer hazırlığı!
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Milan forması giyen Rafael Leao'yu Galatasaray'a kaptırmaya hazırlanan Aston Villa, hücum hattına daha genç bir takviye gerçekleştiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'te yer alan habere göre, Aston Villa, 18 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye'nin transferi için Paris Saint-Germain ile prensip anlaşmasına vardı.

Aston Villa, genç oyuncunun transferi için 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Genç futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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