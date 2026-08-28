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Beşir Briant'ın yeni adresi Slovenya!

Karşıyaka'nın genç oyuncusu Beşir Briant, Slovenya ekibi KK Cedevita Olimpija ile anlaşma sağladı. 17 yaşındaki basketbolcu kariyerine Avrupa'da devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 13:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Beşir Briant'ın yeni adresi Slovenya!
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İzmir'de geçen sezon Karşıyaka'nın Basketbol Gençler Ligi takımında forma giyen, FIBA U17 Dünya Kupası'nda da ay-yıldızlı kadroda yer alan Kamerun asıllı uzun Beşir Briant, Sloven ekibi KK Cedevita Olimpija ile anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon tecrübe kazanarak, U17 Dünya Kupası'nda da etkili bir performans sergileyen 17 yaşındaki Beşir Briant kariyerine Slovenya'da devam edecek.
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