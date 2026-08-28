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Beşiktaş'ta Salih Özcan öne çıktı!

Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris karşısında 1-0 mağlup olmasına rağmen turu geçtiği mücadelede Salih Özcan, üç farklı istatistikte takımının zirvesinde yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 12:56
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Salih Özcan öne çıktı!
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup olmasına rağmen turu geçmesinde, Salih Özcan'ın istikrarlı performansı dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kaleci Nübel, Emirhan Topçu ve Cerny ile birlikte rotasyona sokmadığı isimlerden olan milli futbolcu, Litvanya'daki mücadelede önemli istatistiklere imza attı.

ÜÇ İSTATİSTİKTE ZİRVEDE

Salih Özcan, karşılaşmada 152 kez topla buluşarak bu alanda Beşiktaş'ın en yüksek sayısına ulaştı. Milli futbolcu ayrıca 127 isabetli pas ile bu kategoride de takımının zirvesinde yer aldı.

Salih, 9 sahipsiz top kazanarak bu alanda da Beşiktaş'ın en başarılı oyuncusu oldu.

Merkezde oyunun bağlantısını sağlayan 28 yaşındaki futbolcu, pas trafiğinde aldığı sorumlulukla siyah-beyazlıların en istikrarlı isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Beşiktaş, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık avantaj sayesinde Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselmeyi başardı.





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