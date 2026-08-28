Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattına genç ve potansiyelli bir oyuncu takviyesi yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, Brezilya ekiplerinden Santos'ta forma giyen 19 yaşındaki Joao Ananias'ı gündemine aldığı belirtildi.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
ESPN Brasil'in haberine göre Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig ekipleri Brentford ve Arsenal ile İspanya'nın Atletico Madrid kulübü de genç stoperi takip ediyor.
Santos'un, Joao Ananias için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
BU SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ
188 santimetre boyundaki sol ayaklı savunmacı, 2026 sezonunda Santos formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev yaptı.
Joao Ananias bu maçlarda 1 sarı kart görürken, 9 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç oyuncunun Santos ile mevcut performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Beşiktaş'ın, genç stoperin transferi konusunda önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
ESPN Brasil'in haberine göre Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig ekipleri Brentford ve Arsenal ile İspanya'nın Atletico Madrid kulübü de genç stoperi takip ediyor.
Santos'un, Joao Ananias için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
BU SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ
188 santimetre boyundaki sol ayaklı savunmacı, 2026 sezonunda Santos formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev yaptı.
Joao Ananias bu maçlarda 1 sarı kart görürken, 9 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç oyuncunun Santos ile mevcut performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
Beşiktaş'ın, genç stoperin transferi konusunda önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.