28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
21:30
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
19:00
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
19:00
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
21:30
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
21:30
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
21:30
28 Ağustos
C.Palace-M.City
22:00
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
20:00
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
22:30
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
21:45
28 Ağustos
Lille-PSG
21:45
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
21:00
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
22:15

Beşiktaş'a genç stoper Joao Ananias

Beşiktaş, Santos forması giyen 19 yaşındaki Brezilyalı stoper Joao Ananias için harekete geçti. Genç oyuncu için Avrupa'dan önemli kulüpler de takipte.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 11:00 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 11:16
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'a genç stoper Joao Ananias
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattına genç ve potansiyelli bir oyuncu takviyesi yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Brezilya ekiplerinden Santos'ta forma giyen 19 yaşındaki Joao Ananias'ı gündemine aldığı belirtildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

ESPN Brasil'in haberine göre Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig ekipleri Brentford ve Arsenal ile İspanya'nın Atletico Madrid kulübü de genç stoperi takip ediyor.

Santos'un, Joao Ananias için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

BU SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

188 santimetre boyundaki sol ayaklı savunmacı, 2026 sezonunda Santos formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev yaptı.





Joao Ananias bu maçlarda 1 sarı kart görürken, 9 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç oyuncunun Santos ile mevcut performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Beşiktaş'ın, genç stoperin transferi konusunda önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.