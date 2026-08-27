UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Trabzonspor 10 kişi kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın 13. dakikasında Ruslan Malinovskyi, rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve futbolcular karar itiraz etti ama sonuç değişmedi.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve futbolcular karar itiraz etti ama sonuç değişmedi.
🟥 Ruslan Malinovskyi kırmızı kart gördü!
📍Ferencvaros 0-0 Trabzonsporpic.twitter.com/321jbIdupf
— Sporx (@sporx) August 27, 2026