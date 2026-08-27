Fransa Milli Takımı'nın yeni kaptanı Victor Wembanyama, Slovenya ile oynanacak Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması öncesinde Paris'teki AccorArena'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hazırlık döneminde Nikola Jokic'in formasını giydiği Sırbistan ile iki kez karşılaşan Fransa, bu kez Luka Doncic'ten yoksun Slovenya'yı ağırlayacak.
Wembanyama, Los Angeles Lakers'ın süperstarına karşı oynayamayacak olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, Doncic'in yokluğunun Fransa'nın karşılaşmaya yaklaşımını değiştirmeyeceğini vurguladı.
Genç yıldız ayrıca Sırbistan ile oynanan iki hazırlık karşılaşmasının son bölümlerinde kullandığı bazı zor şutlara değindi. Wembanyama, bu tercihlerin kaptanlığından değil, takım içerisindeki sorumluluğundan kaynaklandığını söyledi.
"Bunlar kaptan olarak aldığım inisiyatifler değildi; sorumluluk sahibi bir oyuncu olarak yaptığım şeylerdi. Uzun süredir maç oynamadığımız için bunları denemeniz gerekiyor. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenmenin en iyi yolu bu. Bir anlamda üzerimizdeki pası atmanın bir yoluydu."
Wembanyama, NBA'den milli takıma döndüğünde FIBA topuna yeniden alışmanın da önemli bir adaptasyon süreci gerektirdiğini söyledi. Fransız yıldız, bu durumun yalnızca NBA oyuncularına özgü olmadığının altını çizdi:
"Bu adaptasyon yalnızca NBA oyuncuları için geçerli değil. EuroLeague oyuncuları ve Fransa liginde oynayanlar için de aynı şey söz konusu. FIBA topu oyuncular arasında hiç popüler değil. Bunu özetlemenin en iyi yolu bu."
Fransa'nın uzun vadeli milli takım projesinin merkezindeki isimlerden biri olan Wembanyama, yeni kaptanlık sorumluluğuyla birlikte 2027 Dünya Kupası'nda ülke tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen kadroya liderlik edecek.
Wembanyama, Los Angeles Lakers'ın süperstarına karşı oynayamayacak olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, Doncic'in yokluğunun Fransa'nın karşılaşmaya yaklaşımını değiştirmeyeceğini vurguladı.
Genç yıldız ayrıca Sırbistan ile oynanan iki hazırlık karşılaşmasının son bölümlerinde kullandığı bazı zor şutlara değindi. Wembanyama, bu tercihlerin kaptanlığından değil, takım içerisindeki sorumluluğundan kaynaklandığını söyledi.
"Bunlar kaptan olarak aldığım inisiyatifler değildi; sorumluluk sahibi bir oyuncu olarak yaptığım şeylerdi. Uzun süredir maç oynamadığımız için bunları denemeniz gerekiyor. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenmenin en iyi yolu bu. Bir anlamda üzerimizdeki pası atmanın bir yoluydu."
Wembanyama, NBA'den milli takıma döndüğünde FIBA topuna yeniden alışmanın da önemli bir adaptasyon süreci gerektirdiğini söyledi. Fransız yıldız, bu durumun yalnızca NBA oyuncularına özgü olmadığının altını çizdi:
"Bu adaptasyon yalnızca NBA oyuncuları için geçerli değil. EuroLeague oyuncuları ve Fransa liginde oynayanlar için de aynı şey söz konusu. FIBA topu oyuncular arasında hiç popüler değil. Bunu özetlemenin en iyi yolu bu."
Fransa'nın uzun vadeli milli takım projesinin merkezindeki isimlerden biri olan Wembanyama, yeni kaptanlık sorumluluğuyla birlikte 2027 Dünya Kupası'nda ülke tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen kadroya liderlik edecek.